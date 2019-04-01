Seçim Yozgat Çayıralan Seçim Sonuçları – Çayıralan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çayıralan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Codar
Ömer Codar
CHP
%38,6
1.195 oy
Yasin Şahiner
Yasin Şahiner
AK Parti
%32
992 oy
Diğer
%29
910 oy
Yozgat - Çayıralan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %38,6
  • %32
  • %29,3
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %38,6
  • %32
  • %29,3
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
  • %48,2
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %35,1
  • %48,2
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Codar CHP
  • Yasin Şahiner AK Parti
  • Kıyasi Başgül MHP
  • Hafize Tekbaş SP
  • Ali Acar BTP
  • Katılım oranı % 76,4
  • Toplam seçmen4.218
  • Kullanılan oy3.223
  • Geçerli oy3.097
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.215
  • 30 Mar 143.030
  • 30 Mar 142.901
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayıralan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,3
  • %32
  • %29,3
  • %61,3
  • %32
  • %29,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,6
  • %38,6
  • %0
  • %38,6
  • %38,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Codar CHP
  • Yasin Şahiner AK Parti
  • Kıyasi Başgül MHP
  • Hafize Tekbaş SP
  • Ali Acar BTP
  • Katılım oranı % 76,4
  • Toplam seçmen4.218
  • Kullanılan oy3.223
  • Geçerli oy3.097
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.215
  • 30 Mar 143.030
  • 30 Mar 142.901
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayıralan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çayıralan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %38,6
    1.195 oy
  • %32
    992 oy
  • %29,3
    906 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %38,6
    1.195 oy
  • %32
    992 oy
  • %29,3
    906 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
    1.017 oy
  • %48,2
    1.397 oy
  • %15,2
    440 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %35,1
    1.017 oy
  • %48,2
    1.397 oy
  • %15,2
    440 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,3
    10 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    27 oy
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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