Seçim Yozgat Saraykent Seçim Sonuçları – Saraykent Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Saraykent Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Öçal
Ahmet Öçal
AK Parti
%44,3
1.353 oy
Ahmet Köroğlu
BBP
%35,9
1.096 oy
Diğer
%20
605 oy
Yozgat - Saraykent İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44,3
  • %17,7
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %36,9
  • %44,3
  • %17,7
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %36,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
  • %43
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %54,7
  • %43
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Öçal AK Parti
  • Ahmet Köroğlu BBP
  • İdris Ögel MHP
  • Osman Çiftcier İYİ Parti
  • Ayşe Ergişi BTP
  • Katılım oranı % 78,1
  • Toplam seçmen4.071
  • Kullanılan oy3.181
  • Geçerli oy3.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.870
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.723
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saraykent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62
  • %44,3
  • %17,7
  • %62
  • %44,3
  • %17,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,1
  • %1,1
  • %0
  • %1,1
  • %1,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
Akdağmadeni
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Boğazlıyan
yukleniyor
Çandır
yukleniyor
Çayıralan
yukleniyor
Çekerek
yukleniyor
Kadışehri
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraykent
yukleniyor
Sarıkaya
yukleniyor
Sorgun
yukleniyor
Şefaatli
yukleniyor
Yenifakılı
yukleniyor
Yerköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Öçal AK Parti
  • Ahmet Köroğlu BBP
  • İdris Ögel MHP
  • Osman Çiftcier İYİ Parti
  • Ayşe Ergişi BTP
  • Katılım oranı % 78,1
  • Toplam seçmen4.071
  • Kullanılan oy3.181
  • Geçerli oy3.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.870
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.723
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saraykent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Saraykent Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %44,3
    1.353 oy
  • %35,9
    1.096 oy
  • %17,7
    541 oy
  • %1,1
    33 oy
  • %0,9
    26 oy
  • %44,3
    1.353 oy
  • %35,9
    1.096 oy
  • %17,7
    541 oy
  • %1,1
    33 oy
  • %0,9
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
    1.489 oy
  • %1,7
    45 oy
  • %43
    1.171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %54,7
    1.489 oy
  • %1,7
    45 oy
  • %43
    1.171 oy
  • %0
  • %0,1
    3 oy
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %1,7
    788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • SP
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • CHP
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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