Seçim Sakarya Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Sakarya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Sakarya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ekrem Yüce
Ekrem Yüce
AK Parti
%65
386.358 oy
Cihan Kolip
Cihan Kolip
İYİ Parti
%27,6
164.010 oy
Diğer
%7
43.819 oy
Sakarya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %65
  • %27,6
  • %1
  • %0
  • %0
  • %6,3
  • %65
  • %27,6
  • %1
  • %0
  • %0
  • %6,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
  • %0
  • %0
  • %26,7
  • %9,2
  • %6,1
  • %57,9
  • %0
  • %0
  • %26,7
  • %9,2
  • %6,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yüce AK Parti
  • Cihan Kolip İYİ Parti
  • Fahrettin Abay SP
  • Yaşar Karataş HDP
  • Fuat Özbay BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen717.495
  • Kullanılan oy620.755
  • Geçerli oy594.187
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14651.326
  • 30 Mar 14595.864
  • 30 Mar 14571.977
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65
  • %65
  • %0
  • %65
  • %65
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %27,6
  • %27,6
  • %0
  • %27,6
  • %27,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yüce AK Parti
  • Cihan Kolip İYİ Parti
  • Fahrettin Abay SP
  • Yaşar Karataş HDP
  • Fuat Özbay BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen717.495
  • Kullanılan oy620.755
  • Geçerli oy594.187
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14651.326
  • 30 Mar 14595.864
  • 30 Mar 14571.977
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 16 -3
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 1 0 +1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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