31 Mart 2019 Sakarya Yerel Seçim Sonuçları
Ekrem Yüce
AK Parti
%65
386.358 oy
Cihan Kolip
İYİ Parti
%27,6
164.010 oy
Diğer
%7
43.819 oy
Sakarya İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.429 / 2.431
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ekrem Yüce AK Parti
- Cihan Kolip İYİ Parti
- Fahrettin Abay SP
- Yaşar Karataş HDP
- Fuat Özbay BTP
- Katılım oranı % 86,6
- Toplam seçmen717.495
- Kullanılan oy620.755
- Geçerli oy594.187
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14651.326
- 30 Mar 14595.864
- 30 Mar 14571.977
- Açılan sandık
- 2.429 / 2.431
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ekrem Yüce AK Parti
- Cihan Kolip İYİ Parti
- Fahrettin Abay SP
- Yaşar Karataş HDP
- Fuat Özbay BTP
- Katılım oranı % 86,6
- Toplam seçmen717.495
- Kullanılan oy620.755
- Geçerli oy594.187
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14651.326
- 30 Mar 14595.864
- 30 Mar 14571.977
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Adapazarı AK Parti %57,4 AK Parti %52,7
- Akyazı AK Parti %71,4 AK Parti %61,9
- Arifiye AK Parti %61,5 AK Parti %65,5
- Erenler AK Parti %65,5 AK Parti %54
- Ferizli AK Parti %63,4 AK Parti %48,8
- Geyve AK Parti %53,4 AK Parti %55,8
- Hendek BBP %46,8 AK Parti %51
- Karapürçek AK Parti %48,6 AK Parti %48,1
- Karasu AK Parti %50,5 AK Parti %57,1
- Kaynarca AK Parti %45,3 AK Parti %59,3
- Kocaali AK Parti %58,3 AK Parti %57,3
- Pamukova SP %54,4 AK Parti %53,1
- Sapanca AK Parti %53,5 AK Parti %49,6
- Serdivan AK Parti %58,6 AK Parti %55,2
- Söğütlü AK Parti %67,5 AK Parti %51,3
- Taraklı MHP %61,5 AK Parti %55,9
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 13 16 -3
- MHP 1 0 +1
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 1 0 +1
- DSP 0 0 0
- BBP 1 0 +1
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adapazarı Mutlu Işıksu % 100 % 57,4 % 0 % 11,2 % 25,1 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adapazarı Mutlu Işıksu % 100 % 57,43 % 0 % 11,23 % 25,14 % 0 % 2,53 SP
- Adapazarı (30 Mar 14) Süleyman Dişli % 52,71 % 32,97 % 8,98 % 0 % 0 % 2,7 SP
- Akyazı Bilal Soykan % 100 % 71,4 % 0 % 0 % 12,1 % 0 % 11,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akyazı Bilal Soykan % 100 % 71,4 % 0 % 0 % 12,15 % 0 % 11,92 SP
- Akyazı (30 Mar 14) Hasan Akcan % 61,9 % 25,03 % 3,15 % 0 % 0 % 8,21 SP
- Arifiye İsmail Karakullukçu % 100 % 61,5 % 0 % 14,6 % 0 % 0 % 17,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arifiye İsmail Karakullukçu % 100 % 61,52 % 0 % 14,56 % 0 % 0 % 17,68 BBP
- Arifiye (30 Mar 14) İsmail Karakullukçu % 65,52 % 15,86 % 7,17 % 0 % 0 % 4,17 SP
- Erenler Fevzi Kılıç % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 21,4 % 1,3 % 7,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erenler Fevzi Kılıç % 100 % 65,52 % 0 % 0 % 21,37 % 1,29 % 7,23 BBP
- Erenler (30 Mar 14) Cavit Öztürk % 53,97 % 30,31 % 3,77 % 0 % 0 % 9,75 SP
- Ferizli İsmail Gündoğdu % 97,1 % 63,4 % 0 % 0 % 34 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ferizli İsmail Gündoğdu % 97,1 % 63,41 % 0 % 0 % 34,04 % 0 % 1,27 SP
- Ferizli (30 Mar 14) Ahmet Soğuk % 48,83 % 43,9 % 2,43 % 0 % 0 % 3,65 SP
- Geyve Murat Kaya % 100 % 53,4 % 0 % 0 % 42,6 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Geyve Murat Kaya % 100 % 53,37 % 0 % 0 % 42,59 % 0 % 1,9 BBP
- Geyve (30 Mar 14) Murat Kaya % 55,78 % 38 % 3,14 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Hendek Turgut Babaoğlu % 100 % 41,5 % 0 % 0 % 9 % 0 % 46,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hendek Turgut Babaoğlu % 100 % 41,52 % 0 % 0 % 8,97 % 0 % 46,84 BBP
- Hendek (30 Mar 14) Ali İnci % 51,01 % 43,15 % 4,73 % 0 % 0 % 0,39 Bağımsız
- Karapürçek Orhan Yıldırım % 100 % 48,6 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % 44,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karapürçek Orhan Yıldırım % 100 % 48,65 % 0 % 1,93 % 0 % 0 % 44,74 BBP
- Karapürçek (30 Mar 14) Orhan Yıldırım % 48,13 % 2,77 % 10,86 % 0 % 0 % 37,07 SP
- Karasu İshak Sarı % 100 % 50,5 % 0 % 28,5 % 0 % 0 % 17,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karasu İshak Sarı % 100 % 50,52 % 0 % 28,48 % 0 % 0 % 17,61 BBP
- Karasu (30 Mar 14) Mehmet İspiroğlu % 57,15 % 29,08 % 8,76 % 0 % 0 % 2,46 SP
- Kaynarca Murat Kefli % 100 % 45,3 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 29,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaynarca Murat Kefli % 100 % 45,27 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 29,14 SP
- Kaynarca (30 Mar 14) Zeynur Özel % 59,3 % 31,91 % 5,46 % 0 % 0 % 2,6 SP
- Kocaali Ahmet Acar % 100 % 58,3 % 0 % 0 % 36,3 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaali Ahmet Acar % 100 % 58,29 % 0 % 0 % 36,25 % 0 % 4,21 SP
- Kocaali (30 Mar 14) Ahmet Acar % 57,3 % 24,16 % 14,28 % 0 % 0 % 3,65 SP
- Pamukova İbrahim Güven Övün % 100 % 39,4 % 0 % 3,9 % 0 % 0 % 54,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pamukova İbrahim Güven Övün % 100 % 39,36 % 0 % 3,94 % 0 % 0 % 54,4 SP
- Pamukova (30 Mar 14) Cevat Keser % 53,07 % 5,12 % 29,22 % 0 % 0 % 11,49 SP
- Sapanca Özcan Özen % 100 % 53,5 % 0 % 27,2 % 0 % 0 % 12,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sapanca Özcan Özen % 100 % 53,52 % 0 % 27,17 % 0 % 0 % 12,74 Bağımsız
- Sapanca (30 Mar 14) Aydın Yılmazer % 49,59 % 32,29 % 8,37 % 0 % 0 % 7,35 SP
- Serdivan Yusuf Alemdar % 100 % 58,6 % 0 % 31 % 0 % 0 % 4,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serdivan Yusuf Alemdar % 100 % 58,59 % 0 % 31,02 % 0 % 0 % 4,47 BBP
- Serdivan (30 Mar 14) Yusuf Alemdar % 55,23 % 33,56 % 6,55 % 0 % 0 % 2,18 SP
- Söğütlü Koray Oktay Özten % 100 % 67,5 % 0 % 20,4 % 0 % 0 % 9,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söğütlü Koray Oktay Özten % 100 % 67,48 % 0 % 20,42 % 0 % 0 % 9,6 SP
- Söğütlü (30 Mar 14) Hüseyin Genç % 51,33 % 41,51 % 4,74 % 0 % 0 % 1,93 SP
- Taraklı İbrahim Pilavcı % 100 % 0 % 61,5 % 0 % 34,2 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taraklı İbrahim Pilavcı % 100 % 0 % 61,54 % 0 % 34,23 % 0 % 2,39 SP
- Taraklı (30 Mar 14) Tacettin Özkaraman % 55,89 % 5,07 % 1,82 % 0 % 0 % 36,28 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.429 / 2.431
- %99,9
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