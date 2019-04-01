Seçim Sakarya Arifiye Seçim Sonuçları – Arifiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arifiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Karakullukçu
İsmail Karakullukçu
AK Parti
%61,5
15.847 oy
Hakan Yazıcı
Hakan Yazıcı
BBP
%17,7
4.555 oy
Diğer
%20
5.359 oy
Sakarya - Arifiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %61,5
  • %14,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23,9
  • %61,5
  • %14,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,5
  • %7,2
  • %15,9
  • %0
  • %0
  • %11,5
  • %65,5
  • %7,2
  • %15,9
  • %0
  • %0
  • %11,5
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Karakullukçu AK Parti
  • Hakan Yazıcı BBP
  • Güngör Baş CHP
  • İsmail Kul SP
  • İshak Koçak BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen30.332
  • Kullanılan oy26.786
  • Geçerli oy25.761
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.940
  • 30 Mar 1424.888
  • 30 Mar 1423.757
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arifiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,5
  • %61,5
  • %0
  • %61,5
  • %61,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %14,6
  • %14,6
  • %0
  • %14,6
  • %14,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Karakullukçu AK Parti
  • Hakan Yazıcı BBP
  • Güngör Baş CHP
  • İsmail Kul SP
  • İshak Koçak BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen30.332
  • Kullanılan oy26.786
  • Geçerli oy25.761
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.940
  • 30 Mar 1424.888
  • 30 Mar 1423.757
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arifiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arifiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %61,5
    15.847 oy
  • %17,7
    4.555 oy
  • %14,6
    3.750 oy
  • %5,1
    1.311 oy
  • %0,6
    151 oy
  • %61,5
    15.847 oy
  • %17,7
    4.555 oy
  • %14,6
    3.750 oy
  • %5,1
    1.311 oy
  • %0,6
    151 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,5
    15.565 oy
  • %4
    947 oy
  • %7,2
    1.704 oy
  • %4,2
    990 oy
  • %0,2
    51 oy
  • %65,5
    15.565 oy
  • %4
    947 oy
  • %7,2
    1.704 oy
  • %4,2
    990 oy
  • %0,2
    51 oy
  • DP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,4
    101 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    101 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %15,9
    3.767 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    15 oy
  • %15,9
    3.767 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    706 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %3
    706 oy
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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