Seçim Sakarya Sapanca Seçim Sonuçları – Sapanca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sapanca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özcan Özen
Özcan Özen
AK Parti
%53,5
13.842 oy
Cengiz Çiçek
Cengiz Çiçek
CHP
%27,2
7.027 oy
Diğer
%19
4.992 oy
Sakarya - Sapanca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,5
  • %27,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,3
  • %53,5
  • %27,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
  • %8,4
  • %32,3
  • %0
  • %0
  • %9,8
  • %49,6
  • %8,4
  • %32,3
  • %0
  • %0
  • %9,8
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özcan Özen AK Parti
  • Cengiz Çiçek CHP
  • Oya Arapoğlu Bağımsız
  • Ömer Yaşar Çömlekçioğlu SP
  • Murat Bayraktar BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen30.271
  • Kullanılan oy26.682
  • Geçerli oy25.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.038
  • 30 Mar 1426.025
  • 30 Mar 1425.156
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sapanca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %27,2
  • %27,2
  • %0
  • %27,2
  • %27,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özcan Özen AK Parti
  • Cengiz Çiçek CHP
  • Oya Arapoğlu Bağımsız
  • Ömer Yaşar Çömlekçioğlu SP
  • Murat Bayraktar BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen30.271
  • Kullanılan oy26.682
  • Geçerli oy25.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.038
  • 30 Mar 1426.025
  • 30 Mar 1425.156
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sapanca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sapanca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %53,5
    13.842 oy
  • %27,2
    7.027 oy
  • %12,7
    3.295 oy
  • %4,2
    1.076 oy
  • %1,5
    379 oy
  • %53,5
    13.842 oy
  • %27,2
    7.027 oy
  • %12,7
    3.295 oy
  • %4,2
    1.076 oy
  • %1,5
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    12.474 oy
  • %8,4
    2.106 oy
  • %1,9
    483 oy
  • %7,4
    1.850 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %49,6
    12.474 oy
  • %8,4
    2.106 oy
  • %1,9
    483 oy
  • %7,4
    1.850 oy
  • %0,1
    19 oy
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    115 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    115 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    10 oy
  • %32,3
    8.123 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    79 oy
  • %0
  • %0
    10 oy
  • %32,3
    8.123 oy
  • %0
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.430 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • Diğer
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • %0
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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