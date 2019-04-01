Seçim Sakarya Geyve Seçim Sonuçları – Geyve Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Geyve Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Kaya
Murat Kaya
AK Parti
%53,4
16.859 oy
Atilla Zeytinoğlu
Atilla Zeytinoğlu
İYİ Parti
%42,6
13.456 oy
Diğer
%4
1.276 oy
Sakarya - Geyve İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 153 / 153
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,4
  • %42,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • %53,4
  • %42,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
  • %0
  • %38
  • %3,1
  • %0
  • %3,1
  • %55,8
  • %0
  • %38
  • %3,1
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Kaya AK Parti
  • Atilla Zeytinoğlu İYİ Parti
  • Mehmet Karcı BBP
  • Fikret Özer SP
  • Basri Bölükbaş DP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen36.112
  • Kullanılan oy32.969
  • Geçerli oy31.591
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.543
  • 30 Mar 1432.509
  • 30 Mar 1430.976
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Geyve Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 153 / 153
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,4
  • %53,4
  • %0
  • %53,4
  • %53,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,6
  • %42,6
  • %0
  • %42,6
  • %42,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Kaya AK Parti
  • Atilla Zeytinoğlu İYİ Parti
  • Mehmet Karcı BBP
  • Fikret Özer SP
  • Basri Bölükbaş DP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen36.112
  • Kullanılan oy32.969
  • Geçerli oy31.591
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.543
  • 30 Mar 1432.509
  • 30 Mar 1430.976
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Geyve Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Geyve Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 153 / 153
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %53,4
    16.859 oy
  • %42,6
    13.456 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %1,5
    463 oy
  • %0,3
    91 oy
  • %53,4
    16.859 oy
  • %42,6
    13.456 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %1,5
    463 oy
  • %0,3
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    17.279 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    155 oy
  • %1,8
    557 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,8
    17.279 oy
  • %0
  • %0,5
    155 oy
  • %1,8
    557 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    70 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    70 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    58 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %38
    11.771 oy
  • %3,1
    973 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %38
    11.771 oy
  • %3,1
    973 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    116 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    116 oy
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.430 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • Diğer
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • %0
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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