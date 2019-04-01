Seçim Sakarya Serdivan Seçim Sonuçları – Serdivan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Serdivan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yusuf Alemdar
Yusuf Alemdar
AK Parti
%58,6
42.473 oy
Zafer Kazan
Zafer Kazan
CHP
%31
22.484 oy
Diğer
%10
7.535 oy
Sakarya - Serdivan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %58,6
  • %31
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,4
  • %58,6
  • %31
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
  • %6,5
  • %33,6
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • %55,2
  • %6,5
  • %33,6
  • %0
  • %0
  • %4,7
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Alemdar AK Parti
  • Zafer Kazan CHP
  • Ahmet Bilgili BBP
  • Mecit Para SP
  • Zeki Mayasılcı DP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen91.622
  • Kullanılan oy75.637
  • Geçerli oy72.492
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.550
  • 30 Mar 1466.595
  • 30 Mar 1463.814
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Serdivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,6
  • %58,6
  • %0
  • %58,6
  • %58,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %31
  • %31
  • %0
  • %31
  • %31
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Alemdar AK Parti
  • Zafer Kazan CHP
  • Ahmet Bilgili BBP
  • Mecit Para SP
  • Zeki Mayasılcı DP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen91.622
  • Kullanılan oy75.637
  • Geçerli oy72.492
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.550
  • 30 Mar 1466.595
  • 30 Mar 1463.814
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Serdivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Serdivan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %58,6
    42.473 oy
  • %31
    22.484 oy
  • %4,5
    3.242 oy
  • %3,8
    2.758 oy
  • %0,7
    531 oy
  • %58,6
    42.473 oy
  • %31
    22.484 oy
  • %4,5
    3.242 oy
  • %3,8
    2.758 oy
  • %0,7
    531 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
    35.244 oy
  • %6,5
    4.179 oy
  • %0,9
    600 oy
  • %2,2
    1.391 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %55,2
    35.244 oy
  • %6,5
    4.179 oy
  • %0,9
    600 oy
  • %2,2
    1.391 oy
  • %0,4
    242 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,6
    461 oy
  • %0,4
    289 oy
  • %0,4
    254 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    461 oy
  • %0,4
    289 oy
  • %0,4
    254 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    566 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %33,6
    21.415 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    566 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %33,6
    21.415 oy
  • %0
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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