Seçim Sakarya Ferizli Seçim Sonuçları – Ferizli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ferizli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Gündoğdu
İsmail Gündoğdu
AK Parti
%63,4
10.264 oy
Serhat Çiçek
Serhat Çiçek
İYİ Parti
%34,1
5.520 oy
Diğer
%3
413 oy
Sakarya - Ferizli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,4
  • %34,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %63,4
  • %34,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,8
  • %0
  • %43,9
  • %2,4
  • %0
  • %4,8
  • %48,8
  • %0
  • %43,9
  • %2,4
  • %0
  • %4,8
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
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Akyazı
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Arifiye
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Erenler
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Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Gündoğdu AK Parti
  • Serhat Çiçek İYİ Parti
  • Halim Aşık SP
  • Zeki Kuru DP
  • Ramazan Demiroğlu BBP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen19.013
  • Kullanılan oy16.782
  • Geçerli oy16.197
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.175
  • 30 Mar 1415.895
  • 30 Mar 1415.115
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ferizli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,4
  • %63,4
  • %0
  • %63,4
  • %63,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %34,1
  • %34,1
  • %0
  • %34,1
  • %34,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Gündoğdu AK Parti
  • Serhat Çiçek İYİ Parti
  • Halim Aşık SP
  • Zeki Kuru DP
  • Ramazan Demiroğlu BBP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen19.013
  • Kullanılan oy16.782
  • Geçerli oy16.197
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.175
  • 30 Mar 1415.895
  • 30 Mar 1415.115
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ferizli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ferizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BBP
  • %63,4
    10.264 oy
  • %34,1
    5.520 oy
  • %1,3
    206 oy
  • %0,5
    88 oy
  • %0,5
    75 oy
  • %63,4
    10.264 oy
  • %34,1
    5.520 oy
  • %1,3
    206 oy
  • %0,5
    88 oy
  • %0,5
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,8
    7.381 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    552 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %48,8
    7.381 oy
  • %0
  • %3,7
    552 oy
  • %0
  • %0,2
    35 oy
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    28 oy
  • %0,1
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,1
    16 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    51 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %43,9
    6.635 oy
  • %2,4
    368 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    51 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %43,9
    6.635 oy
  • %2,4
    368 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    70 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    70 oy
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.430 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • %65
    386.279 oy
  • %27,6
    164.097 oy
  • %3,9
    23.161 oy
  • %1
    6.133 oy
  • %0,7
    4.186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • %0,6
    3.410 oy
  • %0,4
    2.609 oy
  • %0,3
    1.540 oy
  • %0,2
    1.375 oy
  • %0,2
    1.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • Diğer
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • %0
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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