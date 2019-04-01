Seçim Sakarya Akyazı Seçim Sonuçları – Akyazı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akyazı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bilal Soykan
Bilal Soykan
AK Parti
%71,4
39.918 oy
Adem Güner
Adem Güner
İYİ Parti
%12,1
6.792 oy
Diğer
%17
9.198 oy
Sakarya - Akyazı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %71,4
  • %12,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,5
  • %71,4
  • %12,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,9
  • %0
  • %25
  • %3,2
  • %0
  • %9,9
  • %61,9
  • %0
  • %25
  • %3,2
  • %0
  • %9,9
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Soykan AK Parti
  • Adem Güner İYİ Parti
  • Selman Demirtaş SP
  • Nayim Yolçu BBP
  • Erol Erdem DP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen64.767
  • Kullanılan oy58.273
  • Geçerli oy55.908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.702
  • 30 Mar 1455.540
  • 30 Mar 1453.167
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akyazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,4
  • %71,4
  • %0
  • %71,4
  • %71,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %12,1
  • %12,1
  • %0
  • %12,1
  • %12,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
Adapazarı
yukleniyor
Akyazı
yukleniyor
Arifiye
yukleniyor
Erenler
yukleniyor
Ferizli
yukleniyor
Geyve
yukleniyor
Hendek
yukleniyor
Karapürçek
yukleniyor
Karasu
yukleniyor
Kaynarca
yukleniyor
Kocaali
yukleniyor
Pamukova
yukleniyor
Sapanca
yukleniyor
Serdivan
yukleniyor
Söğütlü
yukleniyor
Taraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Soykan AK Parti
  • Adem Güner İYİ Parti
  • Selman Demirtaş SP
  • Nayim Yolçu BBP
  • Erol Erdem DP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen64.767
  • Kullanılan oy58.273
  • Geçerli oy55.908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.702
  • 30 Mar 1455.540
  • 30 Mar 1453.167
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akyazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akyazı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %71,4
    39.918 oy
  • %12,1
    6.792 oy
  • %11,9
    6.663 oy
  • %3,9
    2.170 oy
  • %0,3
    184 oy
  • %71,4
    39.918 oy
  • %12,1
    6.792 oy
  • %11,9
    6.663 oy
  • %3,9
    2.170 oy
  • %0,3
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,9
    32.913 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,2
    4.367 oy
  • %0,8
    440 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,9
    32.913 oy
  • %0
  • %8,2
    4.367 oy
  • %0,8
    440 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    181 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    181 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    106 oy
  • %25
    13.309 oy
  • %3,2
    1.675 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,2
    106 oy
  • %25
    13.309 oy
  • %3,2
    1.675 oy
  • %0
  • %0,1
    35 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    322 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    322 oy
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.429 / 2.431
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • %65
    386.358 oy
  • %27,6
    164.010 oy
  • %3,9
    23.098 oy
  • %1
    6.141 oy
  • %0,7
    4.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • %0,1
    594 oy
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • %0,6
    3.454 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,2
    1.391 oy
  • %0,2
    1.279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %9,2
    52.821 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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