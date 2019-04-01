Seçim Kırşehir Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kırşehir Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Selahattin Ekicioğlu
CHP
%44,7
31.936 oy
Yaşar Bahçeci
AK Parti
%38,7
27.639 oy
Diğer
%16
11.812 oy
Kırşehir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 268 / 269
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %44,7
  • %38,7
  • %15,6
  • %0
  • %0
  • %1
  • %44,7
  • %38,7
  • %15,6
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
  • %42,2
  • %31
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %23,4
  • %42,2
  • %31
  • %0
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Ekicioğlu CHP
  • Yaşar Bahçeci AK Parti
  • Onur Köksal MHP
  • Yusuf Turan SP
  • İlker Özkamalı VP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen88.025
  • Kullanılan oy73.438
  • Geçerli oy71.387
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.846
  • 30 Mar 1470.967
  • 30 Mar 1468.611
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırşehir İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 268 / 269
  • %99,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,3
  • %38,7
  • %15,6
  • %54,3
  • %38,7
  • %15,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
Akçakent
yukleniyor
Akpınar
yukleniyor
Boztepe
yukleniyor
Çiçekdağı
yukleniyor
Kaman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mucur
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Ekicioğlu CHP
  • Yaşar Bahçeci AK Parti
  • Onur Köksal MHP
  • Yusuf Turan SP
  • İlker Özkamalı VP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen88.025
  • Kullanılan oy73.438
  • Geçerli oy71.387
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.846
  • 30 Mar 1470.967
  • 30 Mar 1468.611
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırşehir İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 3 +1
  • MHP 0 5 -5
  • CHP 3 0 +3
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 269
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %44,7
    31.936 oy
  • %38,7
    27.639 oy
  • %15,6
    11.117 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %44,7
    31.936 oy
  • %38,7
    27.639 oy
  • %15,6
    11.117 oy
  • %0,7
    483 oy
  • %0,1
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    321 oy
  • %0,3
    196 oy
  • %1,8
    1.246 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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