31 Mart 2019 Rize Yerel Seçim Sonuçları
Rahmi Metin
AK Parti
%72,7
35.626 oy
Ayhan Akyüz
CHP
%13,6
6.644 oy
Diğer
%13
6.727 oy
Rize İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 216 / 216
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Rahmi Metin AK Parti
- Ayhan Akyüz CHP
- Yakup Özkan İYİ Parti
- Muhammet Kaçar SP
- Yunus Bayraktar DSP
- Katılım oranı % 76,7
- Toplam seçmen67.952
- Kullanılan oy52.109
- Geçerli oy48.997
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1468.993
- 30 Mar 1458.120
- 30 Mar 1456.397
- Açılan sandık
- 216 / 216
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Rahmi Metin AK Parti
- Ayhan Akyüz CHP
- Yakup Özkan İYİ Parti
- Muhammet Kaçar SP
- Yunus Bayraktar DSP
- Katılım oranı % 76,7
- Toplam seçmen67.952
- Kullanılan oy52.109
- Geçerli oy48.997
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1468.993
- 30 Mar 1458.120
- 30 Mar 1456.397
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Ardeşen AK Parti %48,7 AK Parti %47,3
- Büyükköy - %0 AK Parti %79,2
- Çamlıhemşin AK Parti %51,6 AK Parti %48
- Çayeli MHP %49,7 AK Parti %54,9
- Derepazarı MHP %53,2 AK Parti %35,5
- Fındıklı CHP %59,5 AK Parti %46,6
- Güneysu AK Parti %84,4 AK Parti %80,8
- Hemşin AK Parti %67,1 AK Parti %56,8
- İkizdere MHP %49,7 AK Parti %47
- İyidere AK Parti %62,1 AK Parti %72,9
- Kalkandere AK Parti %64,3 SP %54,3
- Kendirli - %0 AK Parti %64
- Madenli - %0 AK Parti %44,1
- Merkez AK Parti %72,7 AK Parti %67,9
- Muradiye - %0 AK Parti %59,4
- Pazar AK Parti %46,2 AK Parti %52,9
- Salarha - %0 - -
- Tunca - %0 AK Parti %40,2
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 8 16 -8
- MHP 3 0 +3
- CHP 1 0 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 1 -1
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Rize İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardeşen Avni Kahya % 100 % 48,7 % 8,7 % 40 % 0 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardeşen Avni Kahya % 100 % 48,75 % 8,73 % 39,96 % 0 % 0 % 2,37 SP
- Ardeşen (30 Mar 14) Hakan Gültekin % 47,32 % 4,18 % 38,67 % 0 % 0 % 9,05 SP
- Büyükköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Büyükköy (30 Mar 14) Mustafa Külünkoğlu % 79,22 % 1,36 % 0 % 0 % 0 % 18,9 SP
- Çamlıhemşin Osman Haşimoğlu % 100 % 51,6 % 4,8 % 0 % 0 % 0 % 41,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamlıhemşin Osman Haşimoğlu % 100 % 51,55 % 4,77 % 0 % 0 % 0 % 41,23 Bağımsız
- Çamlıhemşin (30 Mar 14) Osman Haşimoğlu % 47,97 % 4,96 % 10,9 % 0 % 0 % 32,8 Bağımsız
- Çayeli İsmail Hakkı Çiftçi % 100 % 41,5 % 49,7 % 0 % 5,9 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayeli İsmail Hakkı Çiftçi % 100 % 41,51 % 49,66 % 0 % 5,88 % 0 % 2,7 SP
- Çayeli (30 Mar 14) Atilla Esmen % 54,88 % 10,56 % 2,02 % 0 % 0 % 32,1 SP
- Derepazarı Selim Metin % 100 % 45,8 % 53,2 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derepazarı Selim Metin % 100 % 45,81 % 53,19 % 0 % 0 % 0 % 0,82 SP
- Derepazarı (30 Mar 14) Yakup Samangül % 35,52 % 1,39 % 1,14 % 0 % 0 % 30,21 BBP
- Fındıklı Ercüment Şahin Çervatoğlu % 100 % 39,7 % 0 % 59,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fındıklı Ercüment Şahin Çervatoğlu % 100 % 39,65 % 0 % 59,55 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Fındıklı (30 Mar 14) Adnan Özbalaban % 46,56 % 7,41 % 44,12 % 0 % 0 % 1,57 SP
- Güneysu Rıfat Özer % 100 % 84,4 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güneysu Rıfat Özer % 100 % 84,37 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 2,57 SP
- Güneysu (30 Mar 14) Halil Turan % 80,83 % 13,54 % 2,59 % 0 % 0 % 2,91 SP
- Hemşin Halim Kazim Bekar % 100 % 67,1 % 3,5 % 29 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hemşin Halim Kazim Bekar % 100 % 67,14 % 3,51 % 29 % 0 % 0 % 0,18 SP
- Hemşin (30 Mar 14) Halim Kazim Bekar % 56,84 % 1,63 % 40,48 % 0 % 0 % 0,96 SP
- İkizdere Hakan Karagöz % 100 % 47,9 % 49,7 % 0 % 1,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İkizdere Hakan Karagöz % 100 % 47,92 % 49,73 % 0 % 1,47 % 0 % 0,74 SP
- İkizdere (30 Mar 14) Hasan Kösoğlu % 47,01 % 2,99 % 4,25 % 0 % 0 % 43,82 Bağımsız
- İyidere Saffet Mete % 100 % 62,1 % 33,7 % 0 % 1,1 % 0 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İyidere Saffet Mete % 100 % 62,15 % 33,71 % 0 % 1,1 % 0 % 3,01 SP
- İyidere (30 Mar 14) Ahmet Mete % 72,92 % 1,53 % 0,66 % 0 % 0 % 24,45 SP
- Kalkandere Kenan Yıldırım % 100 % 64,3 % 3 % 0 % 1,7 % 0 % 30,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kalkandere Kenan Yıldırım % 100 % 64,26 % 2,96 % 0 % 1,7 % 0 % 30,83 SP
- Kalkandere (30 Mar 14) Kenan Yıldırım % 43,63 % 1,13 % 0,65 % 0 % 0 % 54,28 SP
- Kendirli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kendirli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kendirli (30 Mar 14) Alaettin Serdar % 63,99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36,01 SP
- Madenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Madenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Madenli (30 Mar 14) Necip Yazıcı % 44,14 % 24,41 % 0 % 0 % 0 % 23,63 BBP
- Merkez Rahmi Metin % 100 % 72,7 % 0 % 13,6 % 6,8 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Rahmi Metin % 100 % 72,71 % 0 % 13,56 % 6,77 % 0 % 5,54 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 67,85 % 4,21 % 4,91 % 0 % 0 % 22,46 SP
- Muradiye % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muradiye % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Muradiye (30 Mar 14) Musa Sureyya Balcı % 59,39 % 36,35 % 0 % 0 % 0 % 3,89 SP
- Pazar Ahmet Basa % 100 % 46,2 % 15 % 35,4 % 2,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazar Ahmet Basa % 100 % 46,17 % 14,97 % 35,43 % 2,6 % 0 % 0,6 SP
- Pazar (30 Mar 14) Ahmet Basa % 52,93 % 6,88 % 37,73 % 0 % 0 % 1,48 SP
- Salarha % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Salarha % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Salarha (30 Mar 14) - - - - - -
- Tunca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tunca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tunca (30 Mar 14) Ahmet Naci Aytemiz % 40,16 % 12,3 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 216 / 216
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi