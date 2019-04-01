Seçim Rize Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Rize Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Rize Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rahmi Metin
AK Parti
%72,7
35.626 oy
Ayhan Akyüz
CHP
%13,6
6.644 oy
Diğer
%13
6.727 oy
Rize İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %72,7
  • %13,6
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %7
  • %72,7
  • %13,6
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
  • %4,9
  • %0
  • %4,2
  • %0
  • %23
  • %67,9
  • %4,9
  • %0
  • %4,2
  • %0
  • %23
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
1
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Metin AK Parti
  • Ayhan Akyüz CHP
  • Yakup Özkan İYİ Parti
  • Muhammet Kaçar SP
  • Yunus Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen67.952
  • Kullanılan oy52.109
  • Geçerli oy48.997
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.993
  • 30 Mar 1458.120
  • 30 Mar 1456.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Rize İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %72,7
  • %72,7
  • %0
  • %72,7
  • %72,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %20,3
  • %13,6
  • %6,8
  • %20,3
  • %13,6
  • %6,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Metin AK Parti
  • Ayhan Akyüz CHP
  • Yakup Özkan İYİ Parti
  • Muhammet Kaçar SP
  • Yunus Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen67.952
  • Kullanılan oy52.109
  • Geçerli oy48.997
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.993
  • 30 Mar 1458.120
  • 30 Mar 1456.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Rize İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 16 -8
  • MHP 3 0 +3
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Rize Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Rize İlçeleri Seçim Sonuçları Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları Rize İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Rize Belediye Başkan Adayları