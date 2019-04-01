Seçim Rize İyidere Seçim Sonuçları – İyidere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İyidere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Saffet Mete
Saffet Mete
AK Parti
%62,1
2.371 oy
Osman Mete
Osman Mete
MHP
%33,7
1.286 oy
Diğer
%4
158 oy
Rize - İyidere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %62,1
  • %33,7
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %3
  • %62,1
  • %33,7
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %72,9
  • %1,5
  • %0
  • %0,7
  • %0
  • %24,9
  • %72,9
  • %1,5
  • %0
  • %0,7
  • %0
  • %24,9
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
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Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saffet Mete AK Parti
  • Osman Mete MHP
  • Mustafa Aydın Kartal SP
  • Ali Şükrü Karaman İYİ Parti
  • Abdullah Karabela BTP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen4.781
  • Kullanılan oy3.960
  • Geçerli oy3.815
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.938
  • 30 Mar 143.337
  • 30 Mar 143.198
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İyidere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %95,9
  • %62,1
  • %33,7
  • %95,9
  • %62,1
  • %33,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,1
  • %1,1
  • %0
  • %1,1
  • %1,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saffet Mete AK Parti
  • Osman Mete MHP
  • Mustafa Aydın Kartal SP
  • Ali Şükrü Karaman İYİ Parti
  • Abdullah Karabela BTP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen4.781
  • Kullanılan oy3.960
  • Geçerli oy3.815
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.938
  • 30 Mar 143.337
  • 30 Mar 143.198
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İyidere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İyidere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %62,1
    2.371 oy
  • %33,7
    1.286 oy
  • %3
    115 oy
  • %1,1
    42 oy
  • %0
    1 oy
  • %62,1
    2.371 oy
  • %33,7
    1.286 oy
  • %3
    115 oy
  • %1,1
    42 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %72,9
    2.332 oy
  • %1,5
    49 oy
  • %24,5
    782 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %72,9
    2.332 oy
  • %1,5
    49 oy
  • %24,5
    782 oy
  • %0
  • %0,4
    14 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    21 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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