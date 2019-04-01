Seçim Rize İkizdere Seçim Sonuçları – İkizdere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İkizdere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hakan Karagöz
Hakan Karagöz
MHP
%49,7
742 oy
Ali Fuat Yıldırım
Ali Fuat Yıldırım
AK Parti
%47,9
715 oy
Diğer
%2
35 oy
Rize - İkizdere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,7
  • %47,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %49,7
  • %47,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3
  • %47
  • %0
  • %4,2
  • %0
  • %45,8
  • %3
  • %47
  • %0
  • %4,2
  • %0
  • %45,8
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
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Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
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Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
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İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Karagöz MHP
  • Ali Fuat Yıldırım AK Parti
  • Panbuli Tüfenk İYİ Parti
  • İlyas Taşkın SP
  • Yusuf Reşit Beyazal BTP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen1.794
  • Kullanılan oy1.537
  • Geçerli oy1.492
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.355
  • 30 Mar 141.059
  • 30 Mar 141.036
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İkizdere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,7
  • %49,7
  • %47,9
  • %97,7
  • %49,7
  • %47,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Karagöz MHP
  • Ali Fuat Yıldırım AK Parti
  • Panbuli Tüfenk İYİ Parti
  • İlyas Taşkın SP
  • Yusuf Reşit Beyazal BTP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen1.794
  • Kullanılan oy1.537
  • Geçerli oy1.492
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.355
  • 30 Mar 141.059
  • 30 Mar 141.036
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İkizdere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İkizdere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,7
    742 oy
  • %47,9
    715 oy
  • %1,5
    22 oy
  • %0,7
    11 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %49,7
    742 oy
  • %47,9
    715 oy
  • %1,5
    22 oy
  • %0,7
    11 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3
    31 oy
  • %47
    487 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5 oy
  • %1,4
    15 oy
  • %3
    31 oy
  • %47
    487 oy
  • %0
  • %0,5
    5 oy
  • %1,4
    15 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,2
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    44 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    454 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %43,8
    454 oy
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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