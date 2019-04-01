Seçim Rize Pazar Seçim Sonuçları – Pazar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pazar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Basa
Ahmet Basa
AK Parti
%46,2
4.203 oy
Kazım Balta
Kazım Balta
CHP
%35,4
3.225 oy
Diğer
%19
1.675 oy
Rize - Pazar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,2
  • %35,4
  • %15
  • %2,6
  • %0
  • %0,8
  • %46,2
  • %35,4
  • %15
  • %2,6
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
  • %37,7
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %52,9
  • %37,7
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Basa AK Parti
  • Kazım Balta CHP
  • Gülşah Bilaloğlu MHP
  • Tayfun Tan İYİ Parti
  • Hasan Taşkın SP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen11.918
  • Kullanılan oy9.453
  • Geçerli oy9.103
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.754
  • 30 Mar 148.891
  • 30 Mar 148.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,1
  • %46,2
  • %15
  • %61,1
  • %46,2
  • %15
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38
  • %35,4
  • %2,6
  • %38
  • %35,4
  • %2,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Basa AK Parti
  • Kazım Balta CHP
  • Gülşah Bilaloğlu MHP
  • Tayfun Tan İYİ Parti
  • Hasan Taşkın SP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen11.918
  • Kullanılan oy9.453
  • Geçerli oy9.103
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.754
  • 30 Mar 148.891
  • 30 Mar 148.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pazar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %46,2
    4.203 oy
  • %35,4
    3.225 oy
  • %15
    1.363 oy
  • %2,6
    237 oy
  • %0,6
    55 oy
  • %46,2
    4.203 oy
  • %35,4
    3.225 oy
  • %15
    1.363 oy
  • %2,6
    237 oy
  • %0,6
    55 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
    4.547 oy
  • %37,7
    3.241 oy
  • %6,9
    591 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    127 oy
  • %52,9
    4.547 oy
  • %37,7
    3.241 oy
  • %6,9
    591 oy
  • %0
  • %1,5
    127 oy
  • BTP
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    52 oy
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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