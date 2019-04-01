Seçim Rize Kalkandere Seçim Sonuçları – Kalkandere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kalkandere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kenan Yıldırım
Kenan Yıldırım
AK Parti
%64,3
2.497 oy
Mehmet Özdemir
Mehmet Özdemir
SP
%30,8
1.198 oy
Diğer
%5
191 oy
Rize - Kalkandere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %64,3
  • %3
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %31,1
  • %64,3
  • %3
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %31,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %1,1
  • %0
  • %0,7
  • %0
  • %54,6
  • %43,6
  • %1,1
  • %0
  • %0,7
  • %0
  • %54,6
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kenan Yıldırım AK Parti
  • Mehmet Özdemir SP
  • Abdullah Çakmak MHP
  • Pınar Ömeroğlu İYİ Parti
  • Cumali Akgenç BTP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen4.917
  • Kullanılan oy4.049
  • Geçerli oy3.886
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.023
  • 30 Mar 143.640
  • 30 Mar 143.530
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kalkandere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,2
  • %64,3
  • %3
  • %67,2
  • %64,3
  • %3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kenan Yıldırım AK Parti
  • Mehmet Özdemir SP
  • Abdullah Çakmak MHP
  • Pınar Ömeroğlu İYİ Parti
  • Cumali Akgenç BTP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen4.917
  • Kullanılan oy4.049
  • Geçerli oy3.886
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.023
  • 30 Mar 143.640
  • 30 Mar 143.530
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kalkandere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kalkandere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %64,3
    2.497 oy
  • %30,8
    1.198 oy
  • %3
    115 oy
  • %1,7
    66 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %64,3
    2.497 oy
  • %30,8
    1.198 oy
  • %3
    115 oy
  • %1,7
    66 oy
  • %0,3
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    1.540 oy
  • %54,3
    1.916 oy
  • %1,1
    40 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %43,6
    1.540 oy
  • %54,3
    1.916 oy
  • %1,1
    40 oy
  • %0
  • %0,3
    11 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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