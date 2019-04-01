Seçim Rize Ardeşen Seçim Sonuçları – Ardeşen Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ardeşen Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Avni Kahya
Avni Kahya
AK Parti
%48,7
7.012 oy
Tahsin Bekir Yazıcı
Tahsin Bekir Yazıcı
CHP
%39,9
5.748 oy
Diğer
%11
1.636 oy
Rize - Ardeşen İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,7
  • %39,9
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %48,7
  • %39,9
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %38,7
  • %4,2
  • %0
  • %0
  • %9,8
  • %47,3
  • %38,7
  • %4,2
  • %0
  • %0
  • %9,8
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Kahya AK Parti
  • Tahsin Bekir Yazıcı CHP
  • Remzi Kutanoğlu MHP
  • Sait Eksilmez SP
  • Sedat Gerz BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen17.925
  • Kullanılan oy14.868
  • Geçerli oy14.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.766
  • 30 Mar 1415.266
  • 30 Mar 1414.768
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardeşen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,4
  • %48,7
  • %8,7
  • %57,4
  • %48,7
  • %8,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,9
  • %39,9
  • %0
  • %39,9
  • %39,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Kahya AK Parti
  • Tahsin Bekir Yazıcı CHP
  • Remzi Kutanoğlu MHP
  • Sait Eksilmez SP
  • Sedat Gerz BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen17.925
  • Kullanılan oy14.868
  • Geçerli oy14.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.766
  • 30 Mar 1415.266
  • 30 Mar 1414.768
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardeşen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ardeşen Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %48,7
    7.012 oy
  • %39,9
    5.748 oy
  • %8,7
    1.256 oy
  • %2,4
    341 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %48,7
    7.012 oy
  • %39,9
    5.748 oy
  • %8,7
    1.256 oy
  • %2,4
    341 oy
  • %0,2
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    6.988 oy
  • %38,7
    5.711 oy
  • %4,2
    617 oy
  • %9
    1.336 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %47,3
    6.988 oy
  • %38,7
    5.711 oy
  • %4,2
    617 oy
  • %9
    1.336 oy
  • %0,2
    28 oy
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    75 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
    75 oy

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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