Seçim Rize Çayeli Seçim Sonuçları – Çayeli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çayeli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Hakkı Çiftçi
İsmail Hakkı Çiftçi
MHP
%49,7
5.562 oy
Mustafa Baltacı
Mustafa Baltacı
AK Parti
%41,5
4.649 oy
Diğer
%8
990 oy
Rize - Çayeli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,7
  • %41,5
  • %5,9
  • %0
  • %0
  • %3
  • %49,7
  • %41,5
  • %5,9
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,6
  • %54,9
  • %0
  • %2
  • %0
  • %32,5
  • %10,6
  • %54,9
  • %0
  • %2
  • %0
  • %32,5
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
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Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
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Güneysu
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Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Hakkı Çiftçi MHP
  • Mustafa Baltacı AK Parti
  • Meliha Çomoğlu İYİ Parti
  • Hamza Yılancı SP
  • Sinem Marangoz DSP
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen14.471
  • Kullanılan oy11.551
  • Geçerli oy11.201
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.780
  • 30 Mar 1413.206
  • 30 Mar 1412.741
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %91,2
  • %49,7
  • %41,5
  • %91,2
  • %49,7
  • %41,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,9
  • %5,9
  • %0
  • %5,9
  • %5,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
yukleniyor
Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Hakkı Çiftçi MHP
  • Mustafa Baltacı AK Parti
  • Meliha Çomoğlu İYİ Parti
  • Hamza Yılancı SP
  • Sinem Marangoz DSP
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen14.471
  • Kullanılan oy11.551
  • Geçerli oy11.201
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.780
  • 30 Mar 1413.206
  • 30 Mar 1412.741
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çayeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %49,7
    5.562 oy
  • %41,5
    4.649 oy
  • %5,9
    659 oy
  • %2,7
    302 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %49,7
    5.562 oy
  • %41,5
    4.649 oy
  • %5,9
    659 oy
  • %2,7
    302 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,6
    1.345 oy
  • %54,9
    6.992 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,1
    4.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,6
    1.345 oy
  • %54,9
    6.992 oy
  • %0
  • %32,1
    4.090 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    56 oy
  • %2
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %2
    258 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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