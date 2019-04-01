Seçim Rize Çamlıhemşin Seçim Sonuçları – Çamlıhemşin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çamlıhemşin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Haşimoğlu
Osman Haşimoğlu
AK Parti
%51,6
714 oy
Saim Yılmaz
Bağımsız
%41,2
571 oy
Diğer
%7
100 oy
Rize - Çamlıhemşin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,6
  • %4,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %43,7
  • %51,6
  • %4,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %43,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48
  • %5
  • %10,9
  • %0
  • %0
  • %36,2
  • %48
  • %5
  • %10,9
  • %0
  • %0
  • %36,2
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
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Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
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Güneysu
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Hemşin
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İkizdere
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İyidere
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Kalkandere
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Merkez
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Pazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Haşimoğlu AK Parti
  • Saim Yılmaz Bağımsız
  • Eyüphan Zararsız MHP
  • Şenol Öksüz BTP
  • İbrahim Döne SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen1.642
  • Kullanılan oy1.434
  • Geçerli oy1.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.225
  • 30 Mar 141.034
  • 30 Mar 141.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıhemşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,3
  • %51,6
  • %4,8
  • %56,3
  • %51,6
  • %4,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
Ardeşen
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Çamlıhemşin
yukleniyor
Çayeli
yukleniyor
Derepazarı
yukleniyor
Fındıklı
yukleniyor
Güneysu
yukleniyor
Hemşin
yukleniyor
İkizdere
yukleniyor
İyidere
yukleniyor
Kalkandere
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Haşimoğlu AK Parti
  • Saim Yılmaz Bağımsız
  • Eyüphan Zararsız MHP
  • Şenol Öksüz BTP
  • İbrahim Döne SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen1.642
  • Kullanılan oy1.434
  • Geçerli oy1.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.225
  • 30 Mar 141.034
  • 30 Mar 141.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıhemşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çamlıhemşin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %51,6
    714 oy
  • %41,2
    571 oy
  • %4,8
    66 oy
  • %2,3
    32 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %51,6
    714 oy
  • %41,2
    571 oy
  • %4,8
    66 oy
  • %2,3
    32 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48
    484 oy
  • %32,8
    331 oy
  • %5
    50 oy
  • %1,8
    18 oy
  • %1,6
    16 oy
  • %48
    484 oy
  • %32,8
    331 oy
  • %5
    50 oy
  • %1,8
    18 oy
  • %1,6
    16 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,9
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,9
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %72,7
    35.626 oy
  • %13,6
    6.644 oy
  • %6,8
    3.315 oy
  • %5,5
    2.712 oy
  • %0,4
    196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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