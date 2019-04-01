Seçim Çanakkale Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Çanakkale Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ülgür Gökhan
CHP
%60,6
46.051 oy
Ayhan Gider
AK Parti
%35,4
26.849 oy
Diğer
%4
3.041 oy
Çanakkale İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,6
  • %35,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • %60,6
  • %35,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
  • %35,9
  • %0
  • %7,3
  • %0
  • %2,4
  • %54,4
  • %35,9
  • %0
  • %7,3
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
4
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ülgür Gökhan CHP
  • Ayhan Gider AK Parti
  • İlyas Terzi Bağımsız
  • Hakan Havuz BBP
  • Cemil Pehlivan SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.936
  • Kullanılan oy77.789
  • Geçerli oy75.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.957
  • 30 Mar 1473.074
  • 30 Mar 1470.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çanakkale İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %60,6
  • %60,6
  • %0
  • %60,6
  • %60,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,4
  • %35,4
  • %0
  • %35,4
  • %35,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ülgür Gökhan CHP
  • Ayhan Gider AK Parti
  • İlyas Terzi Bağımsız
  • Hakan Havuz BBP
  • Cemil Pehlivan SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.936
  • Kullanılan oy77.789
  • Geçerli oy75.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.957
  • 30 Mar 1473.074
  • 30 Mar 1470.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çanakkale İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 8 -4
  • MHP 0 2 -2
  • CHP 6 4 +2
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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