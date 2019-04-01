31 Mart 2019 Ayvacık Yerel Seçim Sonuçları
Mesut Bayram
CHP
%50,8
2.917 oy
Mehmet Ünal Şahin
AK Parti
%31,8
1.824 oy
Diğer
%17
1.003 oy
Çanakkale - Ayvacık İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mesut Bayram CHP
- Mehmet Ünal Şahin AK Parti
- Selçuk Gedik MHP
- Faruk Gönül SP
- Metin Efe BTP
- Katılım oranı % 88,7
- Toplam seçmen6.675
- Kullanılan oy5.920
- Geçerli oy5.744
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.714
- 30 Mar 145.267
- 30 Mar 145.064
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mesut Bayram CHP
- Mehmet Ünal Şahin AK Parti
- Selçuk Gedik MHP
- Faruk Gönül SP
- Metin Efe BTP
- Katılım oranı % 88,7
- Toplam seçmen6.675
- Kullanılan oy5.920
- Geçerli oy5.744
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.714
- 30 Mar 145.267
- 30 Mar 145.064
Ayvacık Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayvacık Mesut Bayram % 100 % 31,8 % 16,9 % 50,8 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayvacık Mesut Bayram % 100 % 31,75 % 16,92 % 50,78 % 0 % 0 % 0,33 SP
- Ayvacık (30 Mar 14) % 41,13 % 28,24 % 29,25 % 0 % 0 % 0,53 DP
- Bayramiç Mert Uygun % 100 % 41,6 % 2,7 % 54,7 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayramiç Mert Uygun % 100 % 41,6 % 2,72 % 54,67 % 0 % 0 % 0,86 SP
- Bayramiç (30 Mar 14) % 39,29 % 29,54 % 29,77 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Biga Bülent Erdoğan % 100 % 49,8 % 0 % 48,8 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Biga Bülent Erdoğan % 100 % 49,79 % 0 % 48,79 % 0 % 0 % 1,08 SP
- Biga (30 Mar 14) % 45,53 % 5,12 % 47,91 % 0 % 0 % 1,19 SP
- Bozcaada Hakan Can Yılmaz % 100 % 32,3 % 1,7 % 65,7 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozcaada Hakan Can Yılmaz % 100 % 32,31 % 1,66 % 65,69 % 0 % 0 % 0,24 BTP
- Bozcaada (30 Mar 14) % 28,51 % 2,3 % 46,27 % 0 % 0 % 22,61 DP
- Çan Bülent Öz % 100 % 45 % 0 % 50,7 % 3,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çan Bülent Öz % 100 % 44,95 % 0 % 50,65 % 3,83 % 0 % 0,29 SP
- Çan (30 Mar 14) % 52,51 % 32,24 % 14,54 % 0 % 0 % 0,59 SP
- Eceabat Saim Zileli % 100 % 20,2 % 1,2 % 37,6 % 40,8 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eceabat Saim Zileli % 100 % 20,16 % 1,19 % 37,61 % 40,82 % 0 % 0,18 BTP
- Eceabat (30 Mar 14) % 29,47 % 36,16 % 33,73 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Ezine Güray Yüksel % 100 % 50,1 % 3 % 43,5 % 2,9 % 0 % 0,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ezine Güray Yüksel % 100 % 50,13 % 3,04 % 43,49 % 2,9 % 0 % 0,18 DSP
- Ezine (30 Mar 14) % 43,19 % 8,93 % 42,94 % 0 % 0 % 4,08 DP
- Gelibolu Münir Mustafa Özacar % 100 % 41,2 % 5,6 % 51,9 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gelibolu Münir Mustafa Özacar % 100 % 41,18 % 5,62 % 51,93 % 0 % 0 % 0,73 SP
- Gelibolu (30 Mar 14) % 13,88 % 35,84 % 49,78 % 0 % 0 % 0,36 SP
- Gökçeada Ünal Çetin % 100 % 29 % 13,4 % 0 % 56,2 % 0 % 0,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökçeada Ünal Çetin % 100 % 28,99 % 13,4 % 0 % 56,18 % 0 % 0,81 TKP
- Gökçeada (30 Mar 14) % 33,84 % 41,93 % 18,13 % 0 % 0 % 4,98 Bağımsız
- Lapseki Eyüp Yılmaz % 100 % 55,5 % 0 % 0 % 42,5 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Lapseki Eyüp Yılmaz % 100 % 55,54 % 0 % 0 % 42,5 % 0 % 0,62 SP
- Lapseki (30 Mar 14) % 39,64 % 38,02 % 12,36 % 0 % 0 % 7,46 Bağımsız
- Merkez Ülgür Gökhan % 99,7 % 35,4 % 0 % 60,6 % 0 % 0 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Ülgür Gökhan % 99,7 % 35,36 % 0 % 60,64 % 0 % 0 % 1,3 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 35,91 % 7,34 % 54,36 % 0 % 0 % 1,11 Bağımsız
- Yenice Veysel Acar % 100 % 60,5 % 7,2 % 0 % 18,3 % 0 % 9,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenice Veysel Acar % 100 % 60,51 % 7,22 % 0 % 18,32 % 0 % 9,59 Bağımsız
- Yenice (30 Mar 14) % 62,79 % 21,88 % 14,07 % 0 % 0 % 1,1 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 285 / 286
- %99,7
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