Seçim Çanakkale Biga Seçim Sonuçları – Biga Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Biga Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bülent Erdoğan
Bülent Erdoğan
AK Parti
%49,8
17.095 oy
İsmail Işık
İsmail Işık
CHP
%48,8
16.751 oy
Diğer
%1
486 oy
Çanakkale - Biga İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 121 / 121
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,8
  • %48,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %49,8
  • %48,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,5
  • %47,9
  • %5,1
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %45,5
  • %47,9
  • %5,1
  • %0
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
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Bayramiç
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Biga
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Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Erdoğan AK Parti
  • İsmail Işık CHP
  • Adnan Kömürcü SP
  • Hüseyin Çimen VP
  • İmadettin Baykurt BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen39.796
  • Kullanılan oy35.128
  • Geçerli oy34.332
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.075
  • 30 Mar 1430.258
  • 30 Mar 1429.434
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Biga Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 121 / 121
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
  • %49,8
  • %0
  • %49,8
  • %49,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Erdoğan AK Parti
  • İsmail Işık CHP
  • Adnan Kömürcü SP
  • Hüseyin Çimen VP
  • İmadettin Baykurt BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen39.796
  • Kullanılan oy35.128
  • Geçerli oy34.332
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.075
  • 30 Mar 1430.258
  • 30 Mar 1429.434
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Biga Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Biga Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 121 / 121
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %49,8
    17.095 oy
  • %48,8
    16.751 oy
  • %1,1
    371 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %49,8
    17.095 oy
  • %48,8
    16.751 oy
  • %1,1
    371 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0,1
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,5
    13.402 oy
  • %47,9
    14.101 oy
  • %1,2
    350 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %45,5
    13.402 oy
  • %47,9
    14.101 oy
  • %1,2
    350 oy
  • %0
  • %0,3
    74 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,1
    1.507 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,1
    1.507 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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