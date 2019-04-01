Seçim Çanakkale Lapseki Seçim Sonuçları – Lapseki Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Lapseki Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Eyüp Yılmaz
Eyüp Yılmaz
AK Parti
%55,5
4.695 oy
Gani Mehmet Ekim
Gani Mehmet Ekim
İYİ Parti
%42,5
3.593 oy
Diğer
%1
166 oy
Çanakkale - Lapseki İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %55,5
  • %42,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • %55,5
  • %42,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %0
  • %38
  • %12,4
  • %0
  • %10
  • %39,6
  • %0
  • %38
  • %12,4
  • %0
  • %10
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Yılmaz AK Parti
  • Gani Mehmet Ekim İYİ Parti
  • Ayhan Söndür SP
  • Hasan Pehlivan DSP
  • Emre Kocabıyık BTP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen9.844
  • Kullanılan oy8.713
  • Geçerli oy8.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.275
  • 30 Mar 147.509
  • 30 Mar 147.289
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lapseki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,5
  • %55,5
  • %0
  • %55,5
  • %55,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,5
  • %42,5
  • %0
  • %42,5
  • %42,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Yılmaz AK Parti
  • Gani Mehmet Ekim İYİ Parti
  • Ayhan Söndür SP
  • Hasan Pehlivan DSP
  • Emre Kocabıyık BTP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen9.844
  • Kullanılan oy8.713
  • Geçerli oy8.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.275
  • 30 Mar 147.509
  • 30 Mar 147.289
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lapseki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Lapseki Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %55,5
    4.695 oy
  • %42,5
    3.593 oy
  • %0,6
    52 oy
  • %0,6
    50 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %55,5
    4.695 oy
  • %42,5
    3.593 oy
  • %0,6
    52 oy
  • %0,6
    50 oy
  • %0,4
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    2.889 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,6
    2.889 oy
  • %0
  • %0,6
    41 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,3
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    143 oy
  • %38
    2.771 oy
  • %12,4
    901 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    143 oy
  • %38
    2.771 oy
  • %12,4
    901 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    544 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,5
    544 oy

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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