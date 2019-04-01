Seçim Çanakkale Çan Seçim Sonuçları – Çan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bülent Öz
CHP
%50,7
10.097 oy
Abdurrahman Kuzu
Abdurrahman Kuzu
AK Parti
%45
8.960 oy
Diğer
%4
876 oy
Çanakkale - Çan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,7
  • %45
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %50,7
  • %45
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %14,5
  • %52,5
  • %0
  • %32,2
  • %0
  • %0,7
  • %14,5
  • %52,5
  • %0
  • %32,2
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Öz CHP
  • Abdurrahman Kuzu AK Parti
  • Fazıl Sayın İYİ Parti
  • Orhan Görmez SP
  • Ahmet Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen22.722
  • Kullanılan oy20.581
  • Geçerli oy19.933
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.222
  • 30 Mar 1420.773
  • 30 Mar 1420.142
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,5
  • %50,7
  • %3,8
  • %54,5
  • %50,7
  • %3,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45
  • %45
  • %0
  • %45
  • %45
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Öz CHP
  • Abdurrahman Kuzu AK Parti
  • Fazıl Sayın İYİ Parti
  • Orhan Görmez SP
  • Ahmet Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen22.722
  • Kullanılan oy20.581
  • Geçerli oy19.933
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.222
  • 30 Mar 1420.773
  • 30 Mar 1420.142
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,7
    10.097 oy
  • %45
    8.960 oy
  • %3,8
    763 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %0,3
    56 oy
  • %50,7
    10.097 oy
  • %45
    8.960 oy
  • %3,8
    763 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %0,3
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %14,5
    2.928 oy
  • %52,5
    10.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    119 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %14,5
    2.928 oy
  • %52,5
    10.577 oy
  • %0
  • %0,6
    119 oy
  • %0,1
    25 oy
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,2
    6.493 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,2
    6.493 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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