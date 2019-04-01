Seçim Çanakkale Gelibolu Seçim Sonuçları – Gelibolu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gelibolu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Münir Mustafa Özacar
Münir Mustafa Özacar
CHP
%51,9
9.217 oy
Bülent Çetin
Bülent Çetin
AK Parti
%41,2
7.310 oy
Diğer
%7
1.223 oy
Çanakkale - Gelibolu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,9
  • %41,2
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %51,9
  • %41,2
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %13,9
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %49,8
  • %13,9
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Münir Mustafa Özacar CHP
  • Bülent Çetin AK Parti
  • Mehmet Eligül MHP
  • Bünyamin Ünlü SP
  • Serkan Özbakır VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen22.334
  • Kullanılan oy18.227
  • Geçerli oy17.750
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.435
  • 30 Mar 1418.139
  • 30 Mar 1417.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gelibolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,8
  • %41,2
  • %5,6
  • %46,8
  • %41,2
  • %5,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Münir Mustafa Özacar CHP
  • Bülent Çetin AK Parti
  • Mehmet Eligül MHP
  • Bünyamin Ünlü SP
  • Serkan Özbakır VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen22.334
  • Kullanılan oy18.227
  • Geçerli oy17.750
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.435
  • 30 Mar 1418.139
  • 30 Mar 1417.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gelibolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gelibolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %51,9
    9.217 oy
  • %41,2
    7.310 oy
  • %5,6
    997 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %51,9
    9.217 oy
  • %41,2
    7.310 oy
  • %5,6
    997 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,2
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    8.702 oy
  • %13,9
    2.426 oy
  • %35,8
    6.265 oy
  • %0,4
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,8
    8.702 oy
  • %13,9
    2.426 oy
  • %35,8
    6.265 oy
  • %0,4
    63 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    34 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    24 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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