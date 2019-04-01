31 Mart 2019 Tokat Yerel Seçim Sonuçları
Eyüp Eroğlu
AK Parti
%48,8
40.581 oy
Adnan Özmen
MHP
%28
23.297 oy
Diğer
%23
19.274 oy
Tokat İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 311 / 311
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Eyüp Eroğlu AK Parti
- Adnan Özmen MHP
- Hüseyin Yarıcı İYİ Parti
- Alparslan Akyüz SP
- Ahmet Öztürk DP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen100.477
- Kullanılan oy85.466
- Geçerli oy83.152
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1491.418
- 30 Mar 1482.420
- 30 Mar 1479.567
- Açılan sandık
- 311 / 311
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Eyüp Eroğlu AK Parti
- Adnan Özmen MHP
- Hüseyin Yarıcı İYİ Parti
- Alparslan Akyüz SP
- Ahmet Öztürk DP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen100.477
- Kullanılan oy85.466
- Geçerli oy83.152
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1491.418
- 30 Mar 1482.420
- 30 Mar 1479.567
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akarçay Görümlü - %0 - -
- Almus MHP %54,3 AK Parti %51,1
- Artova AK Parti %50,2 AK Parti %69,2
- Ataköy - %0 DSP %76,9
- Başçiftlik AK Parti %51,6 AK Parti %60,1
- Baydarlı - %0 AK Parti %51,1
- Bereketli - %0 MHP %57,6
- Bozçalı - %0 MHP %42,9
- Cimitekke - %0 MHP %51,4
- Çamlıbel - %0 AK Parti %63,7
- Çat - %0 - %0
- Çevreli - %0 AK Parti %59,8
- Emirseyit - %0 - %0
- Erbaa MHP %52,6 AK Parti %55,4
- Gökal - %0 MHP %53,9
- Gökçeli - %0 - %0
- Gölgeli - %0 - %0
- Gürçeşme - %0 - %0
- Güryıldız - %0 AK Parti %64,3
- Hasanşeyh - %0 AK Parti %54,9
- Hatipli - %0 SP %34
- Karayaka - %0 - %0
- Kınık - %0 DSP %50,8
- Merkez AK Parti %48,8 AK Parti %52
- Niksar AK Parti %42,3 AK Parti %53,8
- Pazar AK Parti %44,5 AK Parti %54
- Reşadiye AK Parti %31 AK Parti %56,8
- Serenli - %0 - %0
- Sulusaray AK Parti %57 AK Parti %57,7
- Şenyurt - %0 AK Parti %67,7
- Tanoba - %0 AK Parti %52,1
- Turhal AK Parti %42,4 AK Parti %42
- Üzümören - %0 AK Parti %50,4
- Yazıcık - %0 - %0
- Yeşilyurt MHP %49,3 AK Parti %50
- Yolkonak - %0 - %0
- Zile CHP %37,6 AK Parti %39
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 8 19 -11
- MHP 3 4 -1
- CHP 1 0 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 1 -1
- DSP 0 2 -2
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akarçay Görümlü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akarçay Görümlü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akarçay Görümlü (30 Mar 14) - - - - - -
- Almus Bekir Özer % 100 % 44 % 54,3 % 0 % 1,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Almus Bekir Özer % 100 % 44,02 % 54,33 % 0 % 1,21 % 0 % 0,24 SP
- Almus (30 Mar 14) Hasan Hüseyin Arıkan % 51,14 % 44,93 % 2,81 % 0 % 0 % 1,02 SP
- Artova Lütvü Yalçın % 100 % 50,2 % 47,9 % 0 % 1,4 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artova Lütvü Yalçın % 100 % 50,17 % 47,87 % 0 % 1,37 % 0 % 0,55 SP
- Artova (30 Mar 14) Lütvü Yalçın % 69,19 % 29,97 % 0 % 0 % 0 % 0,73 SP
- Ataköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ataköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ataköy (30 Mar 14) Servet Durmuş % 0 % 0 % 23,08 % 0 % 0 % 76,92 DSP
- Başçiftlik Murat Tunçel % 100 % 51,6 % 47,7 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başçiftlik Murat Tunçel % 100 % 51,57 % 47,74 % 0 % 0 % 0 % 0,62 SP
- Başçiftlik (30 Mar 14) Murat Tunçel % 60,14 % 38,07 % 0 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Baydarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baydarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Baydarlı (30 Mar 14) İlyas Demir % 51,13 % 1,06 % 0 % 0 % 0 % 47,81 SP
- Bereketli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bereketli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bereketli (30 Mar 14) Necaattin Şahin % 41,3 % 57,62 % 0 % 0 % 0 % 1,07 SP
- Bozçalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozçalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bozçalı (30 Mar 14) Bolhan Durmuş % 40,59 % 42,9 % 0 % 0 % 0 % 16,51 SP
- Cimitekke % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Cimitekke % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Cimitekke (30 Mar 14) Erol Aydın % 47,65 % 51,36 % 0 % 0 % 0 % 0,99 SP
- Çamlıbel % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamlıbel % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çamlıbel (30 Mar 14) Adem Akgül % 63,69 % 2,77 % 32 % 0 % 0 % 1,54 SP
- Çat % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çat % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çat (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çevreli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çevreli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çevreli (30 Mar 14) Ercan Gürer % 59,81 % 8,65 % 0 % 0 % 0 % 29,46 BBP
- Emirseyit % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Emirseyit % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Emirseyit (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Erbaa Ertuğrul Karagöl % 100 % 38,1 % 52,6 % 0 % 8,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erbaa Ertuğrul Karagöl % 100 % 38,12 % 52,62 % 0 % 8,07 % 0 % 1,05 SP
- Erbaa (30 Mar 14) Hüseyin Yıldırım % 55,42 % 37,73 % 4,61 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Gökal % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökal % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gökal (30 Mar 14) Osman Akbulut % 44,38 % 53,93 % 0 % 0 % 0 % 1,69 SP
- Gökçeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökçeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gökçeli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gölgeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölgeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gölgeli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gürçeşme % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürçeşme % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gürçeşme (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güryıldız % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güryıldız % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güryıldız (30 Mar 14) Habib Han % 64,29 % 35,71 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hasanşeyh % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hasanşeyh % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hasanşeyh (30 Mar 14) Recep Külekçi % 54,9 % 44,38 % 0 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Hatipli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hatipli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hatipli (30 Mar 14) Şemsettin Yavuz % 25,49 % 33,4 % 0 % 0 % 0 % 33,96 SP
- Karayaka % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karayaka % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karayaka (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kınık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kınık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kınık (30 Mar 14) Hacı Yusuf Geçene % 1,21 % 0 % 47,98 % 0 % 0 % 50,81 DSP
- Merkez Eyüp Eroğlu % 100 % 48,8 % 28 % 0 % 20,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Eyüp Eroğlu % 100 % 48,8 % 28,02 % 0 % 20,46 % 0 % 2,09 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,02 % 39,04 % 5,19 % 0 % 0 % 2,83 SP
- Niksar Özdilek Özcan % 100 % 42,3 % 26,9 % 0 % 29,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Niksar Özdilek Özcan % 100 % 42,34 % 26,89 % 0 % 29,8 % 0 % 0,74 SP
- Niksar (30 Mar 14) Özdilek Özcan % 53,77 % 36,48 % 7,37 % 0 % 0 % 2,08 SP
- Pazar Erdoğan Yılmaz % 100 % 44,5 % 20,9 % 0 % 0,9 % 0 % 32,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazar Erdoğan Yılmaz % 100 % 44,51 % 20,93 % 0 % 0,89 % 0 % 32,84 BBP
- Pazar (30 Mar 14) Şerafettin Pervanlar % 53,95 % 36,74 % 7,57 % 0 % 0 % 1,21 SP
- Reşadiye Mustafa Yılmaz % 100 % 31 % 21,9 % 16,8 % 0 % 0 % 29,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Reşadiye Mustafa Yılmaz % 100 % 30,95 % 21,86 % 16,77 % 0 % 0 % 29,56 BBP
- Reşadiye (30 Mar 14) Cemil Kılıç % 56,79 % 30,24 % 10,95 % 0 % 0 % 1,83 SP
- Serenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serenli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Serenli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sulusaray Necmettin Coruk % 100 % 57 % 41,2 % 1,2 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sulusaray Necmettin Coruk % 100 % 56,98 % 41,23 % 1,16 % 0 % 0 % 0,32 SP
- Sulusaray (30 Mar 14) Halil Demirkol % 57,73 % 19,63 % 0 % 0 % 0 % 22,19 BBP
- Şenyurt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şenyurt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Şenyurt (30 Mar 14) Cafer Ünal Arslan % 67,65 % 3,78 % 0,96 % 0 % 0 % 27,61 SP
- Tanoba % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tanoba % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tanoba (30 Mar 14) Ali Genç % 52,06 % 26,79 % 0 % 0 % 0 % 0,48 SP
- Turhal İlker Bekler % 100 % 42,4 % 15,1 % 31,2 % 10,4 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Turhal İlker Bekler % 100 % 42,41 % 15,13 % 31,16 % 10,35 % 0 % 0,88 SP
- Turhal (30 Mar 14) Yılmaz Bekler % 42,04 % 38,64 % 17,36 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Üzümören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Üzümören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Üzümören (30 Mar 14) Çeşminaz Güraslan % 50,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 49,63 SP
- Yazıcık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yazıcık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yazıcık (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilyurt Muhsin Yılmaz % 100 % 14,6 % 49,3 % 0 % 0,3 % 0 % 35,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilyurt Muhsin Yılmaz % 100 % 14,61 % 49,31 % 0 % 0,28 % 0 % 35,35 BBP
- Yeşilyurt (30 Mar 14) Kazım Misafir % 49,96 % 48,19 % 0,39 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Yolkonak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yolkonak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yolkonak (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Zile Şükrü Sargın % 98,9 % 31,6 % 30 % 37,6 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zile Şükrü Sargın % 98,9 % 31,63 % 30,01 % 37,6 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Zile (30 Mar 14) Lütfi Vidinel % 39,02 % 32,1 % 27,12 % 0 % 0 % 1,07 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 311 / 311
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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