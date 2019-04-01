Seçim Tokat Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Tokat Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Tokat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Eyüp Eroğlu
AK Parti
%48,8
40.581 oy
Adnan Özmen
MHP
%28
23.297 oy
Diğer
%23
19.274 oy
Tokat İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,8
  • %28
  • %20,5
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %48,8
  • %28
  • %20,5
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
  • %39
  • %0
  • %5,2
  • %0
  • %3,7
  • %52
  • %39
  • %0
  • %5,2
  • %0
  • %3,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
3
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Eroğlu AK Parti
  • Adnan Özmen MHP
  • Hüseyin Yarıcı İYİ Parti
  • Alparslan Akyüz SP
  • Ahmet Öztürk DP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen100.477
  • Kullanılan oy85.466
  • Geçerli oy83.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.418
  • 30 Mar 1482.420
  • 30 Mar 1479.567
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tokat İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %76,8
  • %48,8
  • %28
  • %76,8
  • %48,8
  • %28
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %20,5
  • %20,5
  • %0
  • %20,5
  • %20,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Eroğlu AK Parti
  • Adnan Özmen MHP
  • Hüseyin Yarıcı İYİ Parti
  • Alparslan Akyüz SP
  • Ahmet Öztürk DP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen100.477
  • Kullanılan oy85.466
  • Geçerli oy83.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.418
  • 30 Mar 1482.420
  • 30 Mar 1479.567
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tokat İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 19 -11
  • MHP 3 4 -1
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 2 -2
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    163 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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