Seçim Tokat Niksar Seçim Sonuçları – Niksar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Niksar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özdilek Özcan
Özdilek Özcan
AK Parti
%42,3
8.237 oy
Emrah Köknar
Emrah Köknar
İYİ Parti
%29,8
5.797 oy
Diğer
%28
5.420 oy
Tokat - Niksar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %42,3
  • %29,8
  • %26,9
  • %0
  • %0
  • %1
  • %42,3
  • %29,8
  • %26,9
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
  • %0
  • %36,5
  • %7,4
  • %0
  • %2,4
  • %53,8
  • %0
  • %36,5
  • %7,4
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdilek Özcan AK Parti
  • Emrah Köknar İYİ Parti
  • Duran Yadigar MHP
  • Mehmet Somuncu SP
  • Mehmet Altıkulaç Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen24.062
  • Kullanılan oy20.407
  • Geçerli oy19.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.272
  • 30 Mar 1419.262
  • 30 Mar 1418.384
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niksar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,2
  • %42,3
  • %26,9
  • %69,2
  • %42,3
  • %26,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %29,8
  • %29,8
  • %0
  • %29,8
  • %29,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdilek Özcan AK Parti
  • Emrah Köknar İYİ Parti
  • Duran Yadigar MHP
  • Mehmet Somuncu SP
  • Mehmet Altıkulaç Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen24.062
  • Kullanılan oy20.407
  • Geçerli oy19.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.272
  • 30 Mar 1419.262
  • 30 Mar 1418.384
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niksar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Niksar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %42,3
    8.237 oy
  • %29,8
    5.797 oy
  • %26,9
    5.232 oy
  • %0,7
    143 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %42,3
    8.237 oy
  • %29,8
    5.797 oy
  • %26,9
    5.232 oy
  • %0,7
    143 oy
  • %0,1
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
    9.885 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,5
    6.706 oy
  • %2,1
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,8
    9.885 oy
  • %0
  • %36,5
    6.706 oy
  • %2,1
    382 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    22 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    57 oy
  • %7,4
    1.354 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %7,4
    1.354 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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