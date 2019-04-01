Seçim Tokat Almus Seçim Sonuçları – Almus Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Almus Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bekir Özer
Bekir Özer
MHP
%54,3
1.617 oy
Yüksel Mırzaoğlu
Yüksel Mırzaoğlu
AK Parti
%44
1.310 oy
Diğer
%2
49 oy
Tokat - Almus İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,3
  • %44
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %54,3
  • %44
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,9
  • %51,1
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %1,1
  • %44,9
  • %51,1
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
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Artova
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Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Özer MHP
  • Yüksel Mırzaoğlu AK Parti
  • Mehmet Sıldıroğlu İYİ Parti
  • Salih Reel SP
  • Hayrettin Aydın TKP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen3.558
  • Kullanılan oy3.081
  • Geçerli oy2.976
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.597
  • 30 Mar 143.153
  • 30 Mar 143.025
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Almus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %98,4
  • %54,3
  • %44
  • %98,4
  • %54,3
  • %44
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Özer MHP
  • Yüksel Mırzaoğlu AK Parti
  • Mehmet Sıldıroğlu İYİ Parti
  • Salih Reel SP
  • Hayrettin Aydın TKP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen3.558
  • Kullanılan oy3.081
  • Geçerli oy2.976
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.597
  • 30 Mar 143.153
  • 30 Mar 143.025
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Almus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Almus Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %54,3
    1.617 oy
  • %44
    1.310 oy
  • %1,2
    36 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %54,3
    1.617 oy
  • %44
    1.310 oy
  • %1,2
    36 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,9
    1.359 oy
  • %51,1
    1.547 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,9
    1.359 oy
  • %51,1
    1.547 oy
  • %0
  • %1
    31 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %2,8
    85 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %2,8
    85 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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