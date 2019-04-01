Seçim Tokat Sulusaray Seçim Sonuçları – Sulusaray Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sulusaray Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necmettin Coruk
AK Parti
%57
1.624 oy
Sinan Genç
Sinan Genç
MHP
%41,2
1.175 oy
Diğer
%2
51 oy
Tokat - Sulusaray İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57
  • %41,2
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %57
  • %41,2
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
  • %19,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,6
  • %57,7
  • %19,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,6
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necmettin Coruk AK Parti
  • Sinan Genç MHP
  • Memet Alkan CHP
  • Ebubekir Yılmaz SP
  • Özkan Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen3.216
  • Kullanılan oy2.961
  • Geçerli oy2.850
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.160
  • 30 Mar 142.040
  • 30 Mar 141.987
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sulusaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,2
  • %57
  • %41,2
  • %98,2
  • %57
  • %41,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necmettin Coruk AK Parti
  • Sinan Genç MHP
  • Memet Alkan CHP
  • Ebubekir Yılmaz SP
  • Özkan Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen3.216
  • Kullanılan oy2.961
  • Geçerli oy2.850
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.160
  • 30 Mar 142.040
  • 30 Mar 141.987
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sulusaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sulusaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %57
    1.624 oy
  • %41,2
    1.175 oy
  • %1,2
    33 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %57
    1.624 oy
  • %41,2
    1.175 oy
  • %1,2
    33 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
    1.147 oy
  • %19,6
    390 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,7
    1.147 oy
  • %19,6
    390 oy
  • %0
  • %0,5
    9 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,2
    441 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,2
    441 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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