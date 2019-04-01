Seçim Tokat Pazar Seçim Sonuçları – Pazar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pazar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erdoğan Yılmaz
AK Parti
%44,5
1.499 oy
Şerafettin Pervanlar
BBP
%32,8
1.106 oy
Diğer
%22
763 oy
Tokat - Pazar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44,5
  • %20,9
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %33,7
  • %44,5
  • %20,9
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %33,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
  • %36,7
  • %0
  • %7,6
  • %0
  • %1,7
  • %54
  • %36,7
  • %0
  • %7,6
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdoğan Yılmaz AK Parti
  • Şerafettin Pervanlar BBP
  • Oğuz Keleş MHP
  • Hüsamettin Mert Fırtına İYİ Parti
  • Bilal Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen3.741
  • Kullanılan oy3.463
  • Geçerli oy3.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.536
  • 30 Mar 143.321
  • 30 Mar 143.225
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,4
  • %44,5
  • %20,9
  • %65,4
  • %44,5
  • %20,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdoğan Yılmaz AK Parti
  • Şerafettin Pervanlar BBP
  • Oğuz Keleş MHP
  • Hüsamettin Mert Fırtına İYİ Parti
  • Bilal Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen3.741
  • Kullanılan oy3.463
  • Geçerli oy3.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.536
  • 30 Mar 143.321
  • 30 Mar 143.225
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pazar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %44,5
    1.499 oy
  • %32,8
    1.106 oy
  • %20,9
    705 oy
  • %0,9
    30 oy
  • %0,5
    17 oy
  • %44,5
    1.499 oy
  • %32,8
    1.106 oy
  • %20,9
    705 oy
  • %0,9
    30 oy
  • %0,5
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
    1.740 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %36,7
    1.185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %54
    1.740 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %36,7
    1.185 oy
  • %0
  • %0,3
    9 oy
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,3
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    39 oy
  • %7,6
    244 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    39 oy
  • %7,6
    244 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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