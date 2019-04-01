31 Mart 2019 Pazar Yerel Seçim Sonuçları
Erdoğan Yılmaz
AK Parti
%44,5
1.499 oy
Şerafettin Pervanlar
BBP
%32,8
1.106 oy
Diğer
%22
763 oy
Tokat - Pazar İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Erdoğan Yılmaz AK Parti
- Şerafettin Pervanlar BBP
- Oğuz Keleş MHP
- Hüsamettin Mert Fırtına İYİ Parti
- Bilal Akyüz BTP
- Katılım oranı % 92,6
- Toplam seçmen3.741
- Kullanılan oy3.463
- Geçerli oy3.368
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.536
- 30 Mar 143.321
- 30 Mar 143.225
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Erdoğan Yılmaz AK Parti
- Şerafettin Pervanlar BBP
- Oğuz Keleş MHP
- Hüsamettin Mert Fırtına İYİ Parti
- Bilal Akyüz BTP
- Katılım oranı % 92,6
- Toplam seçmen3.741
- Kullanılan oy3.463
- Geçerli oy3.368
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.536
- 30 Mar 143.321
- 30 Mar 143.225
Pazar Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Almus Bekir Özer % 100 % 44 % 54,3 % 0 % 1,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Almus Bekir Özer % 100 % 44,02 % 54,33 % 0 % 1,21 % 0 % 0,24 SP
- Almus (30 Mar 14) % 51,14 % 44,93 % 2,81 % 0 % 0 % 1,02 SP
- Artova Lütvü Yalçın % 100 % 50,2 % 47,9 % 0 % 1,4 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artova Lütvü Yalçın % 100 % 50,17 % 47,87 % 0 % 1,37 % 0 % 0,55 SP
- Artova (30 Mar 14) % 69,19 % 29,97 % 0 % 0 % 0 % 0,73 SP
- Başçiftlik Murat Tunçel % 100 % 51,6 % 47,7 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başçiftlik Murat Tunçel % 100 % 51,57 % 47,74 % 0 % 0 % 0 % 0,62 SP
- Başçiftlik (30 Mar 14) % 60,14 % 38,07 % 0 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Erbaa Ertuğrul Karagöl % 100 % 38,1 % 52,6 % 0 % 8 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erbaa Ertuğrul Karagöl % 100 % 38,07 % 52,58 % 0 % 7,99 % 0 % 1,04 SP
- Erbaa (30 Mar 14) % 55,42 % 37,73 % 4,61 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Merkez Eyüp Eroğlu % 100 % 48,8 % 28 % 0 % 20,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Eyüp Eroğlu % 100 % 48,79 % 28,01 % 0 % 20,46 % 0 % 2,07 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,02 % 39,04 % 5,19 % 0 % 0 % 2,83 SP
- Niksar Özdilek Özcan % 100 % 42,3 % 26,9 % 0 % 29,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Niksar Özdilek Özcan % 100 % 42,34 % 26,89 % 0 % 29,8 % 0 % 0,74 SP
- Niksar (30 Mar 14) % 53,77 % 36,48 % 7,37 % 0 % 0 % 2,08 SP
- Pazar Erdoğan Yılmaz % 100 % 44,5 % 20,9 % 0 % 0,9 % 0 % 32,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazar Erdoğan Yılmaz % 100 % 44,51 % 20,93 % 0 % 0,89 % 0 % 32,84 BBP
- Pazar (30 Mar 14) % 53,95 % 36,74 % 7,57 % 0 % 0 % 1,21 SP
- Reşadiye Mustafa Yılmaz % 100 % 31 % 21,9 % 16,8 % 0 % 0 % 29,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Reşadiye Mustafa Yılmaz % 100 % 30,98 % 21,86 % 16,79 % 0 % 0 % 29,59 BBP
- Reşadiye (30 Mar 14) % 56,79 % 30,24 % 10,95 % 0 % 0 % 1,83 SP
- Sulusaray Necmettin Coruk % 100 % 57 % 41,2 % 1,2 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sulusaray Necmettin Coruk % 100 % 56,98 % 41,23 % 1,16 % 0 % 0 % 0,32 SP
- Sulusaray (30 Mar 14) % 57,73 % 19,63 % 0 % 0 % 0 % 22,19 BBP
- Turhal İlker Bekler % 100 % 42,4 % 15,1 % 31,2 % 10,4 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Turhal İlker Bekler % 100 % 42,41 % 15,13 % 31,16 % 10,35 % 0 % 0,88 SP
- Turhal (30 Mar 14) % 42,04 % 38,64 % 17,36 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Yeşilyurt Muhsin Yılmaz % 100 % 14,6 % 49,2 % 0 % 0,1 % 0 % 35,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilyurt Muhsin Yılmaz % 100 % 14,58 % 49,2 % 0 % 0,12 % 0 % 35,55 BBP
- Yeşilyurt (30 Mar 14) % 49,96 % 48,19 % 0,39 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Zile Şükrü Sargın % 100 % 31,6 % 30 % 37,6 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zile Şükrü Sargın % 100 % 31,61 % 30,01 % 37,61 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Zile (30 Mar 14) % 39,02 % 32,1 % 27,12 % 0 % 0 % 1,07 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 311 / 311
- %100
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