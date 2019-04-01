Seçim Tokat Turhal Seçim Sonuçları – Turhal Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Turhal Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İlker Bekler
İlker Bekler
AK Parti
%42,4
16.495 oy
Hasan Yücel Resuloğlu
Hasan Yücel Resuloğlu
CHP
%31,2
12.121 oy
Diğer
%27
10.277 oy
Tokat - Turhal İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 150 / 150
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,4
  • %31,2
  • %15,1
  • %10,4
  • %0
  • %0,9
  • %42,4
  • %31,2
  • %15,1
  • %10,4
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
  • %17,4
  • %38,6
  • %0
  • %0
  • %2
  • %42
  • %17,4
  • %38,6
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlker Bekler AK Parti
  • Hasan Yücel Resuloğlu CHP
  • Gökhan Bozkurt MHP
  • Bekir Baklacı İYİ Parti
  • Mustafa Şahin SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen46.375
  • Kullanılan oy40.021
  • Geçerli oy38.893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.102
  • 30 Mar 1439.979
  • 30 Mar 1438.549
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Turhal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 150 / 150
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,5
  • %42,4
  • %15,1
  • %57,5
  • %42,4
  • %15,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,5
  • %31,2
  • %10,4
  • %41,5
  • %31,2
  • %10,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlker Bekler AK Parti
  • Hasan Yücel Resuloğlu CHP
  • Gökhan Bozkurt MHP
  • Bekir Baklacı İYİ Parti
  • Mustafa Şahin SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen46.375
  • Kullanılan oy40.021
  • Geçerli oy38.893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.102
  • 30 Mar 1439.979
  • 30 Mar 1438.549
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Turhal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Turhal Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 150 / 150
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %42,4
    16.495 oy
  • %31,2
    12.121 oy
  • %15,1
    5.886 oy
  • %10,4
    4.026 oy
  • %0,9
    344 oy
  • %42,4
    16.495 oy
  • %31,2
    12.121 oy
  • %15,1
    5.886 oy
  • %10,4
    4.026 oy
  • %0,9
    344 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
    16.205 oy
  • %17,4
    6.693 oy
  • %38,6
    14.897 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    693 oy
  • %42
    16.205 oy
  • %17,4
    6.693 oy
  • %38,6
    14.897 oy
  • %0
  • %1,8
    693 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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