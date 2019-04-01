Seçim Tokat Yeşilyurt Seçim Sonuçları – Yeşilyurt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yeşilyurt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhsin Yılmaz
Muhsin Yılmaz
MHP
%49,2
1.600 oy
Mustafa Güler
Mustafa Güler
BBP
%35,5
1.156 oy
Diğer
%15
496 oy
Tokat - Yeşilyurt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,2
  • %14,6
  • %0,1
  • %0
  • %0
  • %36,1
  • %49,2
  • %14,6
  • %0,1
  • %0
  • %0
  • %36,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
  • %50
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %1,5
  • %48,2
  • %50
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
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Artova
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Başçiftlik
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Erbaa
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Merkez
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Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
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Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yılmaz MHP
  • Mustafa Güler BBP
  • Ümit Mutlu Özügenç AK Parti
  • Mustafa Aktaş SP
  • İlhan Aslan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen3.692
  • Kullanılan oy3.311
  • Geçerli oy3.252
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.142
  • 30 Mar 142.893
  • 30 Mar 142.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %63,8
  • %49,2
  • %14,6
  • %63,8
  • %49,2
  • %14,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yılmaz MHP
  • Mustafa Güler BBP
  • Ümit Mutlu Özügenç AK Parti
  • Mustafa Aktaş SP
  • İlhan Aslan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen3.692
  • Kullanılan oy3.311
  • Geçerli oy3.252
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.142
  • 30 Mar 142.893
  • 30 Mar 142.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yeşilyurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • BBP
  • AK Parti
  • SP
  • Diğer
  • %49,2
    1.600 oy
  • %35,5
    1.156 oy
  • %14,6
    474 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %49,2
    1.600 oy
  • %35,5
    1.156 oy
  • %14,6
    474 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
    1.360 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %50
    1.410 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,2
    1.360 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %50
    1.410 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    3 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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