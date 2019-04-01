Seçim Çorum Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Çorum Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Çorum Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil İbrahim Aşgın
AK Parti
%42,9
60.934 oy
Özgür Kılıç
CHP
%37,2
52.853 oy
Diğer
%20
28.159 oy
Çorum İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 520 / 542
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,9
  • %37,2
  • %16,2
  • %1,9
  • %0
  • %1,7
  • %42,9
  • %37,2
  • %16,2
  • %1,9
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
  • %34,4
  • %11,8
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %50,7
  • %34,4
  • %11,8
  • %0
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9
1
3
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil İbrahim Aşgın AK Parti
  • Özgür Kılıç CHP
  • Kenan Şahin MHP
  • Bilgi Terlemezoğlu İYİ Parti
  • Kemal Kurt SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen180.368
  • Kullanılan oy146.246
  • Geçerli oy141.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14165.110
  • 30 Mar 14146.953
  • 30 Mar 14142.074
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorum İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 520 / 542
  • %95,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,2
  • %42,9
  • %16,2
  • %59,2
  • %42,9
  • %16,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,1
  • %37,2
  • %1,9
  • %39,1
  • %37,2
  • %1,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil İbrahim Aşgın AK Parti
  • Özgür Kılıç CHP
  • Kenan Şahin MHP
  • Bilgi Terlemezoğlu İYİ Parti
  • Kemal Kurt SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen180.368
  • Kullanılan oy146.246
  • Geçerli oy141.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14165.110
  • 30 Mar 14146.953
  • 30 Mar 14142.074
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorum İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 8 +1
  • MHP 3 3 0
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 520 / 542
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %42,9
    60.934 oy
  • %37,2
    52.853 oy
  • %16,2
    23.039 oy
  • %1,9
    2.686 oy
  • %1,2
    1.639 oy
  • %42,9
    60.934 oy
  • %37,2
    52.853 oy
  • %16,2
    23.039 oy
  • %1,9
    2.686 oy
  • %1,2
    1.639 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • %0,3
    373 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    120 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
    59 oy
  • %0,3
    373 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    120 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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