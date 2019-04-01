Seçim Çorum Alaca Seçim Sonuçları – Alaca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Alaca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil İbrahim Şaltu
Halil İbrahim Şaltu
AK Parti
%51,4
5.919 oy
Sacit Kağızman
Sacit Kağızman
MHP
%34
3.913 oy
Diğer
%15
1.687 oy
Çorum - Alaca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,4
  • %34
  • %9
  • %4,3
  • %0
  • %1,3
  • %51,4
  • %34
  • %9
  • %4,3
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
  • %40,4
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %1,5
  • %56,8
  • %40,4
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
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Alaca
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Bayat
yukleniyor
Boğazkale
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Dodurga
yukleniyor
İskilip
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Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil İbrahim Şaltu AK Parti
  • Sacit Kağızman MHP
  • Serdar Coşkun İYİ Parti
  • Sedat Genç CHP
  • Hasan Mol Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen14.280
  • Kullanılan oy11.930
  • Geçerli oy11.519
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.516
  • 30 Mar 1412.767
  • 30 Mar 1412.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %85,4
  • %51,4
  • %34
  • %85,4
  • %51,4
  • %34
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %13,3
  • %9
  • %4,3
  • %13,3
  • %9
  • %4,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil İbrahim Şaltu AK Parti
  • Sacit Kağızman MHP
  • Serdar Coşkun İYİ Parti
  • Sedat Genç CHP
  • Hasan Mol Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen14.280
  • Kullanılan oy11.930
  • Geçerli oy11.519
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.516
  • 30 Mar 1412.767
  • 30 Mar 1412.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Alaca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %51,4
    5.919 oy
  • %34
    3.913 oy
  • %9
    1.037 oy
  • %4,3
    498 oy
  • %0,8
    97 oy
  • %51,4
    5.919 oy
  • %34
    3.913 oy
  • %9
    1.037 oy
  • %4,3
    498 oy
  • %0,8
    97 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
    6.985 oy
  • %40,4
    4.964 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    168 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,8
    6.985 oy
  • %40,4
    4.964 oy
  • %0
  • %1,4
    168 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    37 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    37 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    71 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    71 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    93 oy
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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