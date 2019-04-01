Seçim Çorum Mecitözü Seçim Sonuçları – Mecitözü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mecitözü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Veli Aylar
Veli Aylar
CHP
%50,9
1.588 oy
Ergün Çoşkun
Ergün Çoşkun
AK Parti
%45,1
1.406 oy
Diğer
%4
124 oy
Çorum - Mecitözü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,9
  • %45,1
  • %2,1
  • %1,6
  • %0
  • %0,3
  • %50,9
  • %45,1
  • %2,1
  • %1,6
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
  • %47,2
  • %0
  • %3,9
  • %0
  • %1,3
  • %47,6
  • %47,2
  • %0
  • %3,9
  • %0
  • %1,3
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Boğazkale
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Dodurga
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İskilip
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Kargı
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Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Aylar CHP
  • Ergün Çoşkun AK Parti
  • Bülent Bora Baltacı İYİ Parti
  • Emin Söğütcü MHP
  • Ömer Koçak SP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen3.452
  • Kullanılan oy3.197
  • Geçerli oy3.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.715
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.342
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mecitözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53
  • %50,9
  • %2,1
  • %53
  • %50,9
  • %2,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,7
  • %45,1
  • %1,6
  • %46,7
  • %45,1
  • %1,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Aylar CHP
  • Ergün Çoşkun AK Parti
  • Bülent Bora Baltacı İYİ Parti
  • Emin Söğütcü MHP
  • Ömer Koçak SP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen3.452
  • Kullanılan oy3.197
  • Geçerli oy3.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.715
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.342
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mecitözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mecitözü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %50,9
    1.588 oy
  • %45,1
    1.406 oy
  • %2,1
    65 oy
  • %1,6
    51 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %50,9
    1.588 oy
  • %45,1
    1.406 oy
  • %2,1
    65 oy
  • %1,6
    51 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
    1.592 oy
  • %47,2
    1.579 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,9
    129 oy
  • %1
    35 oy
  • %47,6
    1.592 oy
  • %47,2
    1.579 oy
  • %0
  • %3,9
    129 oy
  • %1
    35 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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