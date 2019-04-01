Seçim Çorum Sungurlu Seçim Sonuçları – Sungurlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sungurlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdulkadir Şahiner
Abdulkadir Şahiner
İYİ Parti
%44,9
8.510 oy
İlyas Özkan
İlyas Özkan
AK Parti
%43,5
8.251 oy
Diğer
%11
2.199 oy
Çorum - Sungurlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 74 / 75
  • %98,7
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44,9
  • %43,5
  • %10,8
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %44,9
  • %43,5
  • %10,8
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %44,4
  • %46,4
  • %6,9
  • %0
  • %2,3
  • %0
  • %44,4
  • %46,4
  • %6,9
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
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Bayat
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Boğazkale
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Dodurga
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İskilip
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Kargı
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Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulkadir Şahiner İYİ Parti
  • İlyas Özkan AK Parti
  • Şaban Köyhanoğlu MHP
  • Hüseyin Tağıl BBP
  • Neşet Çeşitcioğlu SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen22.657
  • Kullanılan oy19.767
  • Geçerli oy18.960
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.758
  • 30 Mar 1420.086
  • 30 Mar 1419.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sungurlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 74 / 75
  • %98,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,4
  • %43,5
  • %10,8
  • %54,4
  • %43,5
  • %10,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulkadir Şahiner İYİ Parti
  • İlyas Özkan AK Parti
  • Şaban Köyhanoğlu MHP
  • Hüseyin Tağıl BBP
  • Neşet Çeşitcioğlu SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen22.657
  • Kullanılan oy19.767
  • Geçerli oy18.960
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.758
  • 30 Mar 1420.086
  • 30 Mar 1419.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sungurlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sungurlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 74 / 75
  • %98,7
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %44,9
    8.510 oy
  • %43,5
    8.251 oy
  • %10,8
    2.056 oy
  • %0,4
    74 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %44,9
    8.510 oy
  • %43,5
    8.251 oy
  • %10,8
    2.056 oy
  • %0,4
    74 oy
  • %0,3
    58 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    8.517 oy
  • %46,4
    8.904 oy
  • %0,9
    165 oy
  • %1
    189 oy
  • %0
  • %44,4
    8.517 oy
  • %46,4
    8.904 oy
  • %0,9
    165 oy
  • %1
    189 oy
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,1
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    15 oy
  • %6,9
    1.328 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %6,9
    1.328 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    64 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 520 / 542
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %42,9
    60.934 oy
  • %37,2
    52.853 oy
  • %16,2
    23.039 oy
  • %1,9
    2.686 oy
  • %1,2
    1.639 oy
  • %42,9
    60.934 oy
  • %37,2
    52.853 oy
  • %16,2
    23.039 oy
  • %1,9
    2.686 oy
  • %1,2
    1.639 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • %0,3
    373 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    120 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
    59 oy
  • %0,3
    373 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    120 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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