Seçim Çorum Osmancık Seçim Sonuçları – Osmancık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Osmancık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Gelgör
MHP
%41,7
7.294 oy
Recep Cıplak
Recep Cıplak
AK Parti
%38,8
6.787 oy
Diğer
%19
3.394 oy
Çorum - Osmancık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 71 / 72
  • %98,6
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,7
  • %38,8
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %41,7
  • %38,8
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,9
  • %48,2
  • %0
  • %32,8
  • %0
  • %2,1
  • %16,9
  • %48,2
  • %0
  • %32,8
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
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Bayat
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Boğazkale
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Dodurga
yukleniyor
İskilip
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Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Gelgör MHP
  • Recep Cıplak AK Parti
  • Mahmut Özhan Arslan İYİ Parti
  • Alaattin Uğur SP
  • Azra Kınacı VP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen20.976
  • Kullanılan oy18.060
  • Geçerli oy17.475
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.944
  • 30 Mar 1417.843
  • 30 Mar 1416.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmancık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 71 / 72
  • %98,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %80,6
  • %41,7
  • %38,8
  • %80,6
  • %41,7
  • %38,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17,1
  • %17,1
  • %0
  • %17,1
  • %17,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Gelgör MHP
  • Recep Cıplak AK Parti
  • Mahmut Özhan Arslan İYİ Parti
  • Alaattin Uğur SP
  • Azra Kınacı VP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen20.976
  • Kullanılan oy18.060
  • Geçerli oy17.475
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.944
  • 30 Mar 1417.843
  • 30 Mar 1416.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmancık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Osmancık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 71 / 72
  • %98,6
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • %41,7
    7.294 oy
  • %38,8
    6.787 oy
  • %17,1
    2.983 oy
  • %1,8
    308 oy
  • %0,3
    46 oy
  • %41,7
    7.294 oy
  • %38,8
    6.787 oy
  • %17,1
    2.983 oy
  • %1,8
    308 oy
  • %0,3
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,9
    2.872 oy
  • %48,2
    8.192 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    183 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,9
    2.872 oy
  • %48,2
    8.192 oy
  • %0
  • %1,1
    183 oy
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    33 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,8
    5.579 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0
  • %32,8
    5.579 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    138 oy
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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