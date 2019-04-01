Seçim Uşak Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Uşak Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Uşak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Çakın
AK Parti
%39
50.666 oy
Muhammet Gür
İYİ Parti
%37,6
48.917 oy
Diğer
%23
30.457 oy
Uşak İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 473 / 474
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %39
  • %37,6
  • %10,8
  • %10,5
  • %0
  • %2,1
  • %39
  • %37,6
  • %10,8
  • %10,5
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %0
  • %31
  • %22,8
  • %0
  • %2,9
  • %43,3
  • %0
  • %31
  • %22,8
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
yukleniyor
Eşme
yukleniyor
Karahallı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sivaslı
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çakın AK Parti
  • Muhammet Gür İYİ Parti
  • Muhammet Fatih Erdoğan MHP
  • Asım Kalelioğlu CHP
  • İbrahim Dağgezen SP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen155.998
  • Kullanılan oy134.137
  • Geçerli oy130.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.793
  • 30 Mar 14123.320
  • 30 Mar 14117.535
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uşak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 473 / 474
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
  • %39
  • %10,8
  • %49,8
  • %39
  • %10,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %48,1
  • %37,6
  • %10,5
  • %48,1
  • %37,6
  • %10,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
yukleniyor
Eşme
yukleniyor
Karahallı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sivaslı
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çakın AK Parti
  • Muhammet Gür İYİ Parti
  • Muhammet Fatih Erdoğan MHP
  • Asım Kalelioğlu CHP
  • İbrahim Dağgezen SP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen155.998
  • Kullanılan oy134.137
  • Geçerli oy130.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.793
  • 30 Mar 14123.320
  • 30 Mar 14117.535
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uşak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 3 +2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 473 / 474
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %39
    50.666 oy
  • %37,6
    48.917 oy
  • %10,8
    14.064 oy
  • %10,5
    13.684 oy
  • %1,2
    1.608 oy
  • %39
    50.666 oy
  • %37,6
    48.917 oy
  • %10,8
    14.064 oy
  • %10,5
    13.684 oy
  • %1,2
    1.608 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
  • DP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    346 oy
  • %0,2
    278 oy
  • %0,1
    180 oy
  • %0,1
    175 oy
  • %0,1
    122 oy
  • %0,3
    346 oy
  • %0,2
    278 oy
  • %0,1
    180 oy
  • %0,1
    175 oy
  • %0,1
    122 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
    49 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0
  • %0,2
    281 oy
  • %0
    49 oy
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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