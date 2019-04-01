31 Mart 2019 Uşak Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Çakın
AK Parti
%39
50.666 oy
Muhammet Gür
İYİ Parti
%37,6
48.917 oy
Diğer
%23
30.457 oy
Uşak İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 473 / 474
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Çakın AK Parti
- Muhammet Gür İYİ Parti
- Muhammet Fatih Erdoğan MHP
- Asım Kalelioğlu CHP
- İbrahim Dağgezen SP
- Katılım oranı % 86,1
- Toplam seçmen155.998
- Kullanılan oy134.137
- Geçerli oy130.040
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14134.793
- 30 Mar 14123.320
- 30 Mar 14117.535
- Açılan sandık
- 473 / 474
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Çakın AK Parti
- Muhammet Gür İYİ Parti
- Muhammet Fatih Erdoğan MHP
- Asım Kalelioğlu CHP
- İbrahim Dağgezen SP
- Katılım oranı % 86,1
- Toplam seçmen155.998
- Kullanılan oy134.137
- Geçerli oy130.040
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14134.793
- 30 Mar 14123.320
- 30 Mar 14117.535
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Banaz AK Parti %59,3 AK Parti %45,9
- Eşme AK Parti %52,8 AK Parti %50,1
- Karahallı AK Parti %59,2 AK Parti %56,5
- Kızılcasöğüt - %0 - %0
- Merkez AK Parti %39 AK Parti %43,3
- Pınarbaşı - %0 - %0
- Selçikler - %0 - %0
- Sivaslı CHP %51,3 CHP %40,8
- Tatar - %0 - %0
- Ulubey AK Parti %51,5 CHP %52,9
- Yeleğen - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 5 3 +2
- MHP 0 0 0
- CHP 1 2 -1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Banaz Zafer Arpacı % 100 % 59,3 % 0 % 35,5 % 3,4 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Banaz Zafer Arpacı % 100 % 59,34 % 0 % 35,52 % 3,45 % 0 % 0,67 BTP
- Banaz (30 Mar 14) Zafer Arpacı % 45,95 % 22,42 % 30,04 % 0 % 0 % 0,6 BBP
- Eşme Hacı Mustafa Çetin % 100 % 52,8 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eşme Hacı Mustafa Çetin % 100 % 52,82 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Eşme (30 Mar 14) Hacı Mustafa Çetin % 50,07 % 7,44 % 41,76 % 0 % 0 % 0,29 DSP
- Karahallı Ali Topçu % 100 % 59,2 % 2,9 % 36 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karahallı Ali Topçu % 100 % 59,22 % 2,88 % 35,99 % 0 % 0 % 1,46 SP
- Karahallı (30 Mar 14) Ali Topçu % 56,53 % 2,92 % 38,65 % 0 % 0 % 1,35 SP
- Kızılcasöğüt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılcasöğüt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kızılcasöğüt (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Mehmet Çakın % 99,8 % 39 % 10,8 % 10,5 % 37,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Çakın % 99,8 % 38,96 % 10,82 % 10,52 % 37,62 % 0 % 1,24 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 43,27 % 31 % 22,79 % 0 % 0 % 0,82 BBP
- Pınarbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Pınarbaşı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Selçikler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Selçikler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Selçikler (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sivaslı Hürrüyet Şafak % 100 % 46,1 % 0 % 51,3 % 2,3 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivaslı Hürrüyet Şafak % 100 % 46,07 % 0 % 51,27 % 2,29 % 0 % 0,12 SP
- Sivaslı (30 Mar 14) Nihat Sazlıgöl % 18,63 % 39,74 % 40,84 % 0 % 0 % 0,4 SP
- Tatar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tatar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tatar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ulubey Veli Koçlu % 100 % 51,5 % 2,5 % 45,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulubey Veli Koçlu % 100 % 51,52 % 2,52 % 45,51 % 0 % 0 % 0,2 SP
- Ulubey (30 Mar 14) Ali Rıza Ada % 37,6 % 9,1 % 52,86 % 0 % 0 % 0,18 BBP
- Yeleğen % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeleğen % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeleğen (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 473 / 474
- %99,8
-
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