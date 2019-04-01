Seçim Uşak Sivaslı Seçim Sonuçları – Sivaslı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sivaslı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hürrüyet Şafak
Hürrüyet Şafak
CHP
%48,8
2.453 oy
Şadan Ülker
Şadan Ülker
AK Parti
%44,4
2.231 oy
Diğer
%7
341 oy
Uşak - Sivaslı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,8
  • %44,4
  • %2
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %48,8
  • %44,4
  • %2
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
  • %18,6
  • %0
  • %39,7
  • %0
  • %0,8
  • %40,8
  • %18,6
  • %0
  • %39,7
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
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Eşme
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Karahallı
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Merkez
yukleniyor
Sivaslı
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Ulubey
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hürrüyet Şafak CHP
  • Şadan Ülker AK Parti
  • Ramazan Soydemir İYİ Parti
  • Naci Kahraman DSP
  • Fatih Köle SP
  • Katılım oranı % 96,1
  • Toplam seçmen5.381
  • Kullanılan oy5.171
  • Geçerli oy5.025
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.003
  • 30 Mar 144.680
  • 30 Mar 144.451
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivaslı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,8
  • %48,8
  • %2
  • %50,8
  • %48,8
  • %2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,4
  • %44,4
  • %0
  • %44,4
  • %44,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
yukleniyor
Eşme
yukleniyor
Karahallı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sivaslı
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hürrüyet Şafak CHP
  • Şadan Ülker AK Parti
  • Ramazan Soydemir İYİ Parti
  • Naci Kahraman DSP
  • Fatih Köle SP
  • Katılım oranı % 96,1
  • Toplam seçmen5.381
  • Kullanılan oy5.171
  • Geçerli oy5.025
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.003
  • 30 Mar 144.680
  • 30 Mar 144.451
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivaslı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sivaslı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,8
    2.453 oy
  • %44,4
    2.231 oy
  • %4,5
    227 oy
  • %2
    99 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %48,8
    2.453 oy
  • %44,4
    2.231 oy
  • %4,5
    227 oy
  • %2
    99 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
    1.818 oy
  • %18,6
    829 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %40,8
    1.818 oy
  • %18,6
    829 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    18 oy
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    4 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %39,7
    1.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %39,7
    1.769 oy
  • %0
  • %0,1
    4 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %39
    50.858 oy
  • %37,6
    49.054 oy
  • %10,8
    14.078 oy
  • %10,4
    13.619 oy
  • %1,1
    1.397 oy
  • %39
    50.858 oy
  • %37,6
    49.054 oy
  • %10,8
    14.078 oy
  • %10,4
    13.619 oy
  • %1,1
    1.397 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    544 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    153 oy
  • %0,1
    138 oy
  • %0,4
    544 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    153 oy
  • %0,1
    138 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,1
    107 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    107 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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