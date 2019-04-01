Seçim Uşak Banaz Seçim Sonuçları – Banaz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Banaz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zafer Arpacı
Zafer Arpacı
AK Parti
%59,3
5.735 oy
Ahmet Olgay Altındağ
Ahmet Olgay Altındağ
CHP
%35,5
3.433 oy
Diğer
%5
497 oy
Uşak - Banaz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %59,3
  • %35,5
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %59,3
  • %35,5
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
  • %30
  • %0
  • %22,4
  • %0
  • %1,6
  • %45,9
  • %30
  • %0
  • %22,4
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
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Eşme
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Karahallı
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Merkez
yukleniyor
Sivaslı
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Ulubey
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zafer Arpacı AK Parti
  • Ahmet Olgay Altındağ CHP
  • Ramazan Alaybeyoğlu İYİ Parti
  • Halil İbrahim Çakın BTP
  • Özkan Oskay SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.147
  • Kullanılan oy10.253
  • Geçerli oy9.665
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.659
  • 30 Mar 1410.578
  • 30 Mar 1410.116
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Banaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,3
  • %59,3
  • %0
  • %59,3
  • %59,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39
  • %35,5
  • %3,4
  • %39
  • %35,5
  • %3,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
yukleniyor
Eşme
yukleniyor
Karahallı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sivaslı
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zafer Arpacı AK Parti
  • Ahmet Olgay Altındağ CHP
  • Ramazan Alaybeyoğlu İYİ Parti
  • Halil İbrahim Çakın BTP
  • Özkan Oskay SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.147
  • Kullanılan oy10.253
  • Geçerli oy9.665
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.659
  • 30 Mar 1410.578
  • 30 Mar 1410.116
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Banaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Banaz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %59,3
    5.735 oy
  • %35,5
    3.433 oy
  • %3,4
    333 oy
  • %0,7
    65 oy
  • %0,7
    63 oy
  • %59,3
    5.735 oy
  • %35,5
    3.433 oy
  • %3,4
    333 oy
  • %0,7
    65 oy
  • %0,7
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    4.648 oy
  • %30
    3.039 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,6
    58 oy
  • %45,9
    4.648 oy
  • %30
    3.039 oy
  • %0
  • %0,2
    22 oy
  • %0,6
    58 oy
  • TKP
  • DSP
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %22,4
    2.268 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    61 oy
  • %0
  • %0,2
    20 oy
  • %22,4
    2.268 oy
  • %0
  • %0,6
    61 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %39
    50.858 oy
  • %37,6
    49.054 oy
  • %10,8
    14.078 oy
  • %10,4
    13.619 oy
  • %1,1
    1.397 oy
  • %39
    50.858 oy
  • %37,6
    49.054 oy
  • %10,8
    14.078 oy
  • %10,4
    13.619 oy
  • %1,1
    1.397 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    544 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    153 oy
  • %0,1
    138 oy
  • %0,4
    544 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    153 oy
  • %0,1
    138 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,1
    107 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    107 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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