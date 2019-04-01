31 Mart 2019 Banaz Yerel Seçim Sonuçları
Zafer Arpacı
AK Parti
%59,3
5.735 oy
Ahmet Olgay Altındağ
CHP
%35,5
3.433 oy
Diğer
%5
497 oy
Uşak - Banaz İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 42 / 42
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Zafer Arpacı AK Parti
- Ahmet Olgay Altındağ CHP
- Ramazan Alaybeyoğlu İYİ Parti
- Halil İbrahim Çakın BTP
- Özkan Oskay SP
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen12.147
- Kullanılan oy10.253
- Geçerli oy9.665
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.659
- 30 Mar 1410.578
- 30 Mar 1410.116
- Açılan sandık
- 42 / 42
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Zafer Arpacı AK Parti
- Ahmet Olgay Altındağ CHP
- Ramazan Alaybeyoğlu İYİ Parti
- Halil İbrahim Çakın BTP
- Özkan Oskay SP
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen12.147
- Kullanılan oy10.253
- Geçerli oy9.665
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.659
- 30 Mar 1410.578
- 30 Mar 1410.116
Banaz Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 42 / 42
- %100
Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Banaz Zafer Arpacı % 100 % 59,3 % 0 % 35,5 % 3,4 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Banaz Zafer Arpacı % 100 % 59,34 % 0 % 35,52 % 3,45 % 0 % 0,67 BTP
- Banaz (30 Mar 14) % 45,95 % 22,42 % 30,04 % 0 % 0 % 0,6 BBP
- Eşme Hacı Mustafa Çetin % 100 % 52,9 % 0 % 46,8 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eşme Hacı Mustafa Çetin % 100 % 52,92 % 0 % 46,75 % 0 % 0 % 0,17 BTP
- Eşme (30 Mar 14) % 50,07 % 7,44 % 41,76 % 0 % 0 % 0,29 DSP
- Karahallı Ali Topçu % 100 % 59,2 % 2,9 % 36 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karahallı Ali Topçu % 100 % 59,22 % 2,88 % 35,99 % 0 % 0 % 1,46 SP
- Karahallı (30 Mar 14) % 56,53 % 2,92 % 38,65 % 0 % 0 % 1,35 SP
- Merkez Mehmet Çakın % 100 % 39 % 10,8 % 10,4 % 37,6 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Çakın % 100 % 38,99 % 10,79 % 10,44 % 37,6 % 0 % 1,07 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 43,27 % 31 % 22,79 % 0 % 0 % 0,82 BBP
- Sivaslı Hürrüyet Şafak % 100 % 44,4 % 0 % 48,8 % 2 % 0 % 4,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivaslı Hürrüyet Şafak % 100 % 44,4 % 0 % 48,82 % 1,97 % 0 % 4,52 Diğer
- Sivaslı (30 Mar 14) % 18,63 % 39,74 % 40,84 % 0 % 0 % 0,4 SP
- Ulubey Veli Koçlu % 100 % 51,5 % 2,5 % 45,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulubey Veli Koçlu % 100 % 51,52 % 2,52 % 45,51 % 0 % 0 % 0,2 SP
- Ulubey (30 Mar 14) % 37,6 % 9,1 % 52,86 % 0 % 0 % 0,18 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 474 / 474
- %100
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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