Seçim Malatya Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Malatya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Malatya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Selahattin Gürkan
Selahattin Gürkan
AK Parti
%68,4
305.025 oy
Soner Gökçe
Soner Gökçe
CHP
%23,2
103.577 oy
Diğer
%9
37.304 oy
Malatya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %68,4
  • %23,2
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %6,9
  • %68,4
  • %23,2
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %6,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
  • %17,8
  • %0
  • %7,7
  • %0
  • %12,9
  • %61,7
  • %17,8
  • %0
  • %7,7
  • %0
  • %12,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
3
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Gürkan AK Parti
  • Soner Gökçe CHP
  • Osman Cemali Marasalı SP
  • Yusuf Bozkuş HDP
  • Mehmet Cahit Karakuş DP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen562.216
  • Kullanılan oy464.417
  • Geçerli oy445.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14524.212
  • 30 Mar 14457.104
  • 30 Mar 14444.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,4
  • %68,4
  • %0
  • %68,4
  • %68,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %23,2
  • %23,2
  • %0
  • %23,2
  • %23,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Gürkan AK Parti
  • Soner Gökçe CHP
  • Osman Cemali Marasalı SP
  • Yusuf Bozkuş HDP
  • Mehmet Cahit Karakuş DP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen562.216
  • Kullanılan oy464.417
  • Geçerli oy445.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14524.212
  • 30 Mar 14457.104
  • 30 Mar 14444.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 11 -3
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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