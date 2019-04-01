Seçim Malatya Arapgir Seçim Sonuçları – Arapgir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arapgir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Haluk Cömertoğlu
Haluk Cömertoğlu
CHP
%52,9
3.793 oy
Rıza Murat Türksoy
Rıza Murat Türksoy
AK Parti
%42,2
3.025 oy
Diğer
%5
347 oy
Malatya - Arapgir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,9
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %52,9
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,3
  • %46,9
  • %18,7
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %32,3
  • %46,9
  • %18,7
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haluk Cömertoğlu CHP
  • Rıza Murat Türksoy AK Parti
  • İbrahim Yurtsever BBP
  • Hamza Adak SP
  • Fedayı Bulut BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen8.699
  • Kullanılan oy7.449
  • Geçerli oy7.165
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.509
  • 30 Mar 147.347
  • 30 Mar 147.006
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arapgir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,9
  • %52,9
  • %0
  • %52,9
  • %52,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,2
  • %42,2
  • %0
  • %42,2
  • %42,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haluk Cömertoğlu CHP
  • Rıza Murat Türksoy AK Parti
  • İbrahim Yurtsever BBP
  • Hamza Adak SP
  • Fedayı Bulut BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen8.699
  • Kullanılan oy7.449
  • Geçerli oy7.165
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.509
  • 30 Mar 147.347
  • 30 Mar 147.006
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arapgir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arapgir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %52,9
    3.793 oy
  • %42,2
    3.025 oy
  • %4,1
    291 oy
  • %0,5
    35 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %52,9
    3.793 oy
  • %42,2
    3.025 oy
  • %4,1
    291 oy
  • %0,5
    35 oy
  • %0,3
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,3
    2.261 oy
  • %46,9
    3.288 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %1,4
    97 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %32,3
    2.261 oy
  • %46,9
    3.288 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %1,4
    97 oy
  • %0,2
    13 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,7
    1.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,7
    1.309 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    21 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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