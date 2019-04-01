Seçim Malatya Battalgazi Seçim Sonuçları – Battalgazi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Battalgazi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Güder
Osman Güder
AK Parti
%70,3
108.568 oy
Ali Ekinci
Ali Ekinci
İYİ Parti
%23
35.535 oy
Diğer
%7
10.424 oy
Malatya - Battalgazi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 643 / 643
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %70,3
  • %23
  • %2
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %70,3
  • %23
  • %2
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,5
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • %10,8
  • %21,2
  • %62,5
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • %10,8
  • %21,2
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Güder AK Parti
  • Ali Ekinci İYİ Parti
  • Mustafa Sertkaya SP
  • Hüseyin Kılınç HDP
  • Sait Yoldaş BBP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen200.445
  • Kullanılan oy161.630
  • Geçerli oy154.527
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14199.213
  • 30 Mar 14171.714
  • 30 Mar 14166.474
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Battalgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 643 / 643
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %70,3
  • %70,3
  • %0
  • %70,3
  • %70,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %23
  • %23
  • %0
  • %23
  • %23
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Güder AK Parti
  • Ali Ekinci İYİ Parti
  • Mustafa Sertkaya SP
  • Hüseyin Kılınç HDP
  • Sait Yoldaş BBP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen200.445
  • Kullanılan oy161.630
  • Geçerli oy154.527
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14199.213
  • 30 Mar 14171.714
  • 30 Mar 14166.474
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Battalgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Battalgazi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 643 / 643
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %70,3
    108.568 oy
  • %23
    35.535 oy
  • %2,8
    4.310 oy
  • %2
    3.051 oy
  • %1,7
    2.623 oy
  • %70,3
    108.568 oy
  • %23
    35.535 oy
  • %2,8
    4.310 oy
  • %2
    3.051 oy
  • %1,7
    2.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,5
    104.093 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    9.851 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    816 oy
  • %62,5
    104.093 oy
  • %0
  • %5,9
    9.851 oy
  • %0
  • %0,5
    816 oy
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %0,3
    440 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    440 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    1.147 oy
  • %5,5
    9.116 oy
  • %10,8
    17.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    1.147 oy
  • %5,5
    9.116 oy
  • %10,8
    17.910 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %14
    23.349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %14
    23.349 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.036 / 2.089
  • %97,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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