Seçim Malatya Darende Seçim Sonuçları – Darende Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Darende Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsa Özkan
İsa Özkan
AK Parti
%49,4
6.823 oy
Hamit Demir
Hamit Demir
BBP
%47,8
6.595 oy
Diğer
%3
380 oy
Malatya - Darende İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 83 / 104
  • %79,8
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %50,6
  • %49,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %50,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,9
  • %30,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %7,7
  • %59,9
  • %30,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %7,7
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Özkan AK Parti
  • Hamit Demir BBP
  • Memet Süzen BTP
  • Davut Kıraç SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen21.717
  • Kullanılan oy14.149
  • Geçerli oy13.798
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.524
  • 30 Mar 1417.349
  • 30 Mar 1416.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darende Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 83 / 104
  • %79,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Özkan AK Parti
  • Hamit Demir BBP
  • Memet Süzen BTP
  • Davut Kıraç SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen21.717
  • Kullanılan oy14.149
  • Geçerli oy13.798
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.524
  • 30 Mar 1417.349
  • 30 Mar 1416.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darende Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Darende Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 83 / 104
  • %79,8
  • AK Parti
  • BBP
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • %49,4
    6.823 oy
  • %47,8
    6.595 oy
  • %1,1
    151 oy
  • %0,9
    125 oy
  • %0,8
    104 oy
  • %49,4
    6.823 oy
  • %47,8
    6.595 oy
  • %1,1
    151 oy
  • %0,9
    125 oy
  • %0,8
    104 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,9
    10.158 oy
  • %0,1
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %6,7
    1.143 oy
  • %59,9
    10.158 oy
  • %0,1
    22 oy
  • %0
  • %0,1
    23 oy
  • %6,7
    1.143 oy
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,9
    5.229 oy
  • %1,5
    261 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %30,9
    5.229 oy
  • %1,5
    261 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    19 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    94 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
    94 oy

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.036 / 2.089
  • %97,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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