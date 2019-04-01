Seçim Malatya Akçadağ Seçim Sonuçları – Akçadağ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akçadağ Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Korkmaz
Mustafa Korkmaz
CHP
%34,3
7.154 oy
Ali Kazgan
Bağımsız
%32,3
6.727 oy
Diğer
%34
6.977 oy
Malatya - Akçadağ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 111 / 124
  • %89,5
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %34,3
  • %30,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,2
  • %34,3
  • %30,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
  • %46,5
  • %16,1
  • %0
  • %0
  • %7,2
  • %30,2
  • %46,5
  • %16,1
  • %0
  • %0
  • %7,2
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Korkmaz CHP
  • Ali Kazgan Bağımsız
  • Mustafa Kırteke AK Parti
  • Kadir Hakalmaz BTP
  • Ali Emre SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen27.971
  • Kullanılan oy21.574
  • Geçerli oy20.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.953
  • 30 Mar 1422.221
  • 30 Mar 1421.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçadağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 111 / 124
  • %89,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %34,3
  • %34,3
  • %0
  • %34,3
  • %34,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %30,5
  • %30,5
  • %0
  • %30,5
  • %30,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Korkmaz CHP
  • Ali Kazgan Bağımsız
  • Mustafa Kırteke AK Parti
  • Kadir Hakalmaz BTP
  • Ali Emre SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen27.971
  • Kullanılan oy21.574
  • Geçerli oy20.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.953
  • 30 Mar 1422.221
  • 30 Mar 1421.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçadağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akçadağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 111 / 124
  • %89,5
  • CHP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %34,3
    7.154 oy
  • %32,3
    6.727 oy
  • %30,5
    6.362 oy
  • %2,3
    475 oy
  • %0,6
    131 oy
  • %34,3
    7.154 oy
  • %32,3
    6.727 oy
  • %30,5
    6.362 oy
  • %2,3
    475 oy
  • %0,6
    131 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
    6.550 oy
  • %5,3
    1.140 oy
  • %46,5
    10.079 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %1,4
    305 oy
  • %30,2
    6.550 oy
  • %5,3
    1.140 oy
  • %46,5
    10.079 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %1,4
    305 oy
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %16,1
    3.497 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    4 oy
  • %0
  • %16,1
    3.497 oy
  • %0
  • %0
  • %0
    4 oy
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    76 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    76 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.036 / 2.089
  • %97,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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