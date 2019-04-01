Seçim Malatya Arguvan Seçim Sonuçları – Arguvan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arguvan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Kızıldaş
Mehmet Kızıldaş
CHP
%47,5
2.899 oy
Ergün Kılıç
DSP
%30,3
1.853 oy
Diğer
%23
1.356 oy
Malatya - Arguvan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %47,5
  • %15
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %30,7
  • %47,5
  • %15
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %30,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
  • %33,7
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %8,2
  • %57,5
  • %33,7
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %8,2
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kızıldaş CHP
  • Ergün Kılıç DSP
  • Ahmet Eren AK Parti
  • İlhan Yıldız HDP
  • Seyfullah Öner SP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen7.075
  • Kullanılan oy6.310
  • Geçerli oy6.108
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.164
  • 30 Mar 146.310
  • 30 Mar 146.096
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arguvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,5
  • %47,5
  • %0
  • %47,5
  • %47,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %15
  • %15
  • %0
  • %15
  • %15
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %6,8
  • %0
  • %6,8
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kızıldaş CHP
  • Ergün Kılıç DSP
  • Ahmet Eren AK Parti
  • İlhan Yıldız HDP
  • Seyfullah Öner SP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen7.075
  • Kullanılan oy6.310
  • Geçerli oy6.108
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.164
  • 30 Mar 146.310
  • 30 Mar 146.096
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arguvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arguvan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • %47,5
    2.899 oy
  • %30,3
    1.853 oy
  • %15
    917 oy
  • %6,8
    414 oy
  • %0,3
    18 oy
  • %47,5
    2.899 oy
  • %30,3
    1.853 oy
  • %15
    917 oy
  • %6,8
    414 oy
  • %0,3
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    3.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    2.054 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    40 oy
  • %57,5
    3.508 oy
  • %0
  • %33,7
    2.054 oy
  • %0
  • %0,7
    40 oy
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    23 oy
  • %0,6
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0
  • %0,4
    23 oy
  • %0,6
    36 oy
  • %0
  • %0,2
    12 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,9
    423 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,9
    423 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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