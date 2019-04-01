Seçim Malatya Doğanyol Seçim Sonuçları – Doğanyol Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Doğanyol Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hakan Bay
Hakan Bay
AK Parti
%52,5
1.468 oy
Behsat Karakaya
DP
%41,9
1.172 oy
Diğer
%5
155 oy
Malatya - Doğanyol İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,5
  • %4,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %43,1
  • %52,5
  • %4,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %43,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,9
  • %7,4
  • %19,9
  • %0
  • %0
  • %38,8
  • %33,9
  • %7,4
  • %19,9
  • %0
  • %0
  • %38,8
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Bay AK Parti
  • Behsat Karakaya DP
  • Gündüz Cengiz CHP
  • Osman Solmaz SP
  • Memet Karaman BTP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen3.417
  • Kullanılan oy2.937
  • Geçerli oy2.795
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.381
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.697
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanyol Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,4
  • %4,4
  • %0
  • %4,4
  • %4,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Bay AK Parti
  • Behsat Karakaya DP
  • Gündüz Cengiz CHP
  • Osman Solmaz SP
  • Memet Karaman BTP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen3.417
  • Kullanılan oy2.937
  • Geçerli oy2.795
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.381
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.697
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanyol Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Doğanyol Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %52,5
    1.468 oy
  • %41,9
    1.172 oy
  • %4,4
    123 oy
  • %1
    27 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %52,5
    1.468 oy
  • %41,9
    1.172 oy
  • %4,4
    123 oy
  • %1
    27 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,9
    914 oy
  • %2,7
    72 oy
  • %7,4
    200 oy
  • %8,8
    238 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,9
    914 oy
  • %2,7
    72 oy
  • %7,4
    200 oy
  • %8,8
    238 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,9
    537 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    34 oy
  • %19,9
    537 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
    34 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.036 / 2.089
  • %97,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Malatya Doğanyol Yerel Seçim Sonuçları Malatya Doğanyol İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Malatya İlçe Seçim Sonuçları Malatya Doğanyol Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Malatya Doğanyol Belediye Başkan Adayları