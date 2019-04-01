Seçim Malatya Kuluncak Seçim Sonuçları – Kuluncak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kuluncak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erhan Cengiz
Erhan Cengiz
MHP
%44,8
2.778 oy
Mustafa Yıldız
Mustafa Yıldız
CHP
%37,1
2.300 oy
Diğer
%18
1.129 oy
Malatya - Kuluncak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %44,8
  • %37,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18,2
  • %44,8
  • %37,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,5
  • %24,4
  • %27,5
  • %0
  • %0
  • %27,6
  • %20,5
  • %24,4
  • %27,5
  • %0
  • %0
  • %27,6
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erhan Cengiz MHP
  • Mustafa Yıldız CHP
  • Ali Arslan BBP
  • Mehmet Kul Bağımsız
  • Reşit Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen7.290
  • Kullanılan oy6.443
  • Geçerli oy6.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.606
  • 30 Mar 145.739
  • 30 Mar 145.527
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuluncak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erhan Cengiz MHP
  • Mustafa Yıldız CHP
  • Ali Arslan BBP
  • Mehmet Kul Bağımsız
  • Reşit Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen7.290
  • Kullanılan oy6.443
  • Geçerli oy6.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.606
  • 30 Mar 145.739
  • 30 Mar 145.527
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuluncak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kuluncak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %44,8
    2.778 oy
  • %37,1
    2.300 oy
  • %10,5
    652 oy
  • %6,8
    425 oy
  • %0,7
    42 oy
  • %44,8
    2.778 oy
  • %37,1
    2.300 oy
  • %10,5
    652 oy
  • %6,8
    425 oy
  • %0,7
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,5
    1.133 oy
  • %24,4
    1.349 oy
  • %5,6
    312 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0,4
    21 oy
  • %20,5
    1.133 oy
  • %24,4
    1.349 oy
  • %5,6
    312 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0,4
    21 oy
  • DSP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • %0,2
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,6
    308 oy
  • %27,5
    1.520 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,8
    871 oy
  • %5,6
    308 oy
  • %27,5
    1.520 oy
  • %0
  • %0
  • %15,8
    871 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.036 / 2.089
  • %97,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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