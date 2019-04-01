31 Mart 2019 Erzurum Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Sekmen
AK Parti
%62,8
241.624 oy
Mahmut Uykusuz
İYİ Parti
%25,4
97.805 oy
Diğer
%12
45.177 oy
Erzurum İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.281 / 2.284
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Sekmen AK Parti
- Mahmut Uykusuz İYİ Parti
- Barış Kemaloğlu HDP
- Mehmet Sait Şimşek CHP
- Atik Ağdağ SP
- Katılım oranı % 81,3
- Toplam seçmen498.556
- Kullanılan oy405.273
- Geçerli oy384.606
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14482.761
- 30 Mar 14415.982
- 30 Mar 14402.092
- Açılan sandık
- 2.281 / 2.284
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Sekmen AK Parti
- Mahmut Uykusuz İYİ Parti
- Barış Kemaloğlu HDP
- Mehmet Sait Şimşek CHP
- Atik Ağdağ SP
- Katılım oranı % 81,3
- Toplam seçmen498.556
- Kullanılan oy405.273
- Geçerli oy384.606
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14482.761
- 30 Mar 14415.982
- 30 Mar 14402.092
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Aşkale AK Parti %62,9 AK Parti %48,3
- Aziziye AK Parti %60,9 AK Parti %66,2
- Çat AK Parti %51 CHP %32,2
- Hınıs AK Parti %54,1 BDP %39,1
- Horasan AK Parti %56,1 SP %44,4
- İspir MHP %66,6 AK Parti %52,9
- Karaçoban HDP %54,6 BDP %59,2
- Karayazı HDP %61,8 BDP %62,1
- Köprüköy AK Parti %51,8 AK Parti %39,4
- Narman AK Parti %63,2 AK Parti %42
- Oltu BBP %55,7 AK Parti %61,1
- Olur Bağımsız %48,8 AK Parti %35,7
- Palandöken AK Parti %60,7 AK Parti %59,1
- Pasinler AK Parti %49,6 AK Parti %58,5
- Pazaryolu AK Parti %70,4 AK Parti %57,7
- Şenkaya AK Parti %49,9 AK Parti %43,9
- Tekman HDP %48,5 BDP %60,3
- Tortum BBP %49,8 AK Parti %42,4
- Uzundere MHP %80,5 AK Parti %57,6
- Yakutiye AK Parti %69,6 AK Parti %64,7
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 12 14 -2
- MHP 2 0 +2
- CHP 0 1 -1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 3 4 -1
- SP 0 1 -1
- DSP 0 0 0
- BBP 2 0 +2
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 1 0 +1
- Diğer 0 0 0
Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aşkale Ahmet Yaptırmış % 100 % 62,9 % 0 % 2,1 % 33,3 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aşkale Ahmet Yaptırmış % 100 % 62,87 % 0 % 2,08 % 33,25 % 0 % 1,5 SP
- Aşkale (30 Mar 14) Enver Başaran % 48,32 % 20,83 % 2,3 % 0 % 0 % 24,2 Bağımsız
- Aziziye Muhammed Cevdet Orhan % 100 % 60,9 % 0 % 0,9 % 14,7 % 0 % 20,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aziziye Muhammed Cevdet Orhan % 100 % 60,93 % 0 % 0,92 % 14,72 % 0 % 20,22 Bağımsız
- Aziziye (30 Mar 14) Muhammed Cevdet Orhan % 66,17 % 29,76 % 0,55 % 0 % 0 % 2,37 SP
- Çat Melik Yaşar % 100 % 51 % 0 % 37,3 % 0 % 0 % 10,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çat Melik Yaşar % 100 % 51,05 % 0 % 37,33 % 0 % 0 % 10,84 SP
- Çat (30 Mar 14) Arif Hikmet Kılıç % 28,92 % 17,93 % 32,23 % 0 % 4,62 % 11,65 BBP
- Hınıs Erdoğan Eren % 100 % 54,1 % 0 % 0 % 0 % 41 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hınıs Erdoğan Eren % 100 % 54,14 % 0 % 0 % 0 % 41,05 % 3,45 SP
- Hınıs (30 Mar 14) Hasan Basri Fırat % 26,91 % 0,63 % 12,77 % 0 % 39,08 % 19,09 SP
- Horasan Abdulkadir Aydın % 100 % 56,1 % 0 % 0,7 % 38,5 % 2,5 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Horasan Abdulkadir Aydın % 100 % 56,06 % 0 % 0,74 % 38,5 % 2,48 % 1,49 SP
- Horasan (30 Mar 14) Abdulkadir Aydın % 37,52 % 14,17 % 0,4 % 0 % 2,98 % 44,4 SP
- İspir Ahmet Coşkun % 100 % 0 % 66,6 % 1 % 1,7 % 0 % 10,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İspir Ahmet Coşkun % 100 % 0 % 66,62 % 1,02 % 1,7 % 0 % 10,74 SP
- İspir (30 Mar 14) Osman Çakır % 52,93 % 44,34 % 1 % 0 % 0 % 1,46 SP
- Karaçoban Halit Uğun % 100 % 41,9 % 0 % 1,6 % 0 % 54,6 % 1,2 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaçoban Halit Uğun % 100 % 41,88 % 0 % 1,61 % 0 % 54,61 % 1,22 TKP
- Karaçoban (30 Mar 14) İrfan Sarı % 37,76 % 0,56 % 0,75 % 0 % 59,24 % 1,27 BTP
- Karayazı Melike Göksu % 100 % 31,8 % 0 % 1,5 % 3,2 % 61,8 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karayazı Melike Göksu % 100 % 31,85 % 0 % 1,47 % 3,21 % 61,83 % 0,71 Bağımsız
- Karayazı (30 Mar 14) Memet Sait Karabakan % 27,49 % 0,27 % 0,45 % 0 % 62,08 % 8,07 SP
- Köprüköy Osman Belli % 100 % 51,8 % 0 % 0,3 % 44,6 % 0,8 % 1,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köprüköy Osman Belli % 100 % 51,79 % 0 % 0,26 % 44,59 % 0,83 % 1,78 BBP
- Köprüköy (30 Mar 14) Osman Belli % 39,43 % 12,58 % 0,16 % 0 % 8,83 % 35,95 BBP
- Narman Burhanettin Eser % 100 % 63,2 % 0 % 0 % 4,4 % 0 % 29,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Narman Burhanettin Eser % 100 % 63,24 % 0 % 0 % 4,45 % 0 % 29,29 BBP
- Narman (30 Mar 14) Yücel Ahmet İşleyen % 42,03 % 14,71 % 1,38 % 0 % 0 % 19,26 Bağımsız
- Oltu Necmettin Taşci % 99,2 % 38,2 % 0 % 0,7 % 2,3 % 0 % 55,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Oltu Necmettin Taşci % 99,2 % 38,24 % 0 % 0,74 % 2,3 % 0 % 55,73 BBP
- Oltu (30 Mar 14) İbrahim Ziyrek % 61,05 % 34 % 0,51 % 0 % 0 % 3,86 SP
- Olur Sıddık Demircan % 100 % 38,7 % 0 % 2,7 % 4,8 % 0 % 48,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Olur Sıddık Demircan % 100 % 38,71 % 0 % 2,66 % 4,82 % 0 % 48,79 Bağımsız
- Olur (30 Mar 14) Rüstem Polat % 35,72 % 24,16 % 2,23 % 0 % 0 % 31,74 Bağımsız
- Palandöken Muhammet Sunar % 100 % 60,7 % 0 % 1,7 % 29,8 % 2,3 % 3,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Palandöken Muhammet Sunar % 100 % 60,69 % 0 % 1,67 % 29,79 % 2,31 % 3,48 BBP
- Palandöken (30 Mar 14) Orhan Bulutlar % 59,13 % 29,97 % 1,14 % 0 % 3,21 % 3,86 SP
- Pasinler Ahmet Dölekli % 100 % 49,6 % 0 % 1,5 % 25,6 % 0 % 21,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pasinler Ahmet Dölekli % 100 % 49,58 % 0 % 1,49 % 25,57 % 0 % 21,91 BBP
- Pasinler (30 Mar 14) Ünsal Sertoğlu % 58,51 % 36,75 % 0,71 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Pazaryolu İbrahim Şahin % 100 % 70,4 % 0 % 0,4 % 1,8 % 0 % 24,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazaryolu İbrahim Şahin % 100 % 70,43 % 0 % 0,43 % 1,85 % 0 % 24,41 BBP
- Pazaryolu (30 Mar 14) Recep Kaplan % 57,7 % 2,84 % 1,02 % 0 % 0 % 36,81 Bağımsız
- Şenkaya Yavuz Bedir % 100 % 49,9 % 0 % 39,4 % 0 % 0 % 6,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şenkaya Yavuz Bedir % 100 % 49,92 % 0 % 39,41 % 0 % 0 % 6,15 DP
- Şenkaya (30 Mar 14) Görbil Özcan % 43,91 % 8,2 % 35,17 % 0 % 1,27 % 10,23 DP
- Tekman Muzahit Karakuş % 100 % 46,5 % 0 % 2,6 % 0 % 48,5 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tekman Muzahit Karakuş % 100 % 46,5 % 0 % 2,59 % 0 % 48,53 % 2,38 SP
- Tekman (30 Mar 14) Ali Sait Fırat % 24,84 % 0,23 % 1,09 % 0 % 60,34 % 11,53 SP
- Tortum Muammer Yiğider % 100 % 41,4 % 0 % 0,4 % 3 % 0 % 49,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tortum Muammer Yiğider % 100 % 41,43 % 0 % 0,44 % 3,01 % 0 % 49,78 BBP
- Tortum (30 Mar 14) Hasan Çakmak % 42,4 % 14,93 % 0,63 % 0 % 0 % 31,78 Bağımsız
- Uzundere Hilmi Aktoprak % 100 % 0 % 80,5 % 0,8 % 12,1 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzundere Hilmi Aktoprak % 100 % 0 % 80,46 % 0,85 % 12,05 % 0 % 3,75 SP
- Uzundere (30 Mar 14) Muhammet Halis Özsoy % 57,6 % 31,41 % 0,6 % 0 % 0 % 9,99 SP
- Yakutiye Mahmut Uçar % 99,5 % 69,6 % 0 % 2,2 % 22,5 % 0 % 2,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yakutiye Mahmut Uçar % 99,5 % 69,56 % 0 % 2,16 % 22,5 % 0 % 2,9 BBP
- Yakutiye (30 Mar 14) Ali Korkut % 64,66 % 30,13 % 0,84 % 0 % 1,01 % 2,28 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.281 / 2.284
- %99,9
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