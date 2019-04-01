Seçim Erzurum Karayazı Seçim Sonuçları – Karayazı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karayazı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Melike Göksu
HDP
%51
6.882 oy
Sedat Karaduman
Sedat Karaduman
AK Parti
%37,6
5.078 oy
Diğer
%11
1.546 oy
Erzurum - Karayazı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %51
  • %37,6
  • %4,1
  • %1,5
  • %0
  • %5,8
  • %51
  • %37,6
  • %4,1
  • %1,5
  • %0
  • %5,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,1
  • %27,5
  • %0
  • %0,4
  • %0,3
  • %9,7
  • %62,1
  • %27,5
  • %0
  • %0,4
  • %0,3
  • %9,7
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
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Horasan
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İspir
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Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Melike Göksu HDP
  • Sedat Karaduman AK Parti
  • Ali Tan İYİ Parti
  • Mahmut Han Koçak CHP
  • Eda Göksu Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen17.101
  • Kullanılan oy14.723
  • Geçerli oy13.506
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.567
  • 30 Mar 1413.045
  • 30 Mar 1412.575
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karayazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37,6
  • %37,6
  • %0
  • %37,6
  • %37,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,6
  • %4,1
  • %1,5
  • %5,6
  • %4,1
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %51
  • %0
  • %51
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Melike Göksu HDP
  • Sedat Karaduman AK Parti
  • Ali Tan İYİ Parti
  • Mahmut Han Koçak CHP
  • Eda Göksu Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen17.101
  • Kullanılan oy14.723
  • Geçerli oy13.506
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.567
  • 30 Mar 1413.045
  • 30 Mar 1412.575
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karayazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karayazı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %51
    6.882 oy
  • %37,6
    5.078 oy
  • %4,8
    646 oy
  • %4,1
    554 oy
  • %1,5
    207 oy
  • %51
    6.882 oy
  • %37,6
    5.078 oy
  • %4,8
    646 oy
  • %4,1
    554 oy
  • %1,5
    207 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,1
    7.807 oy
  • %27,5
    3.457 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %62,1
    7.807 oy
  • %27,5
    3.457 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    56 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • %0,5
    63 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    63 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    2 oy
  • %8,1
    1.015 oy
  • %1,6
    204 oy
  • %0,3
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    2 oy
  • %8,1
    1.015 oy
  • %1,6
    204 oy
  • %0,3
    34 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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