Seçim Erzurum İspir Seçim Sonuçları – İspir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İspir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Coşkun
Ahmet Coşkun
MHP
%66,6
6.532 oy
Faik Çalık
SP
%10,7
1.053 oy
Diğer
%22
2.220 oy
Erzurum - İspir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %66,6
  • %1,7
  • %1
  • %0
  • %0
  • %30,7
  • %66,6
  • %1,7
  • %1
  • %0
  • %0
  • %30,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %0
  • %1
  • %52,9
  • %0
  • %1,7
  • %44,3
  • %0
  • %1
  • %52,9
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Coşkun MHP
  • Faik Çalık SP
  • Osman Çelik Bağımsız
  • Fahrettin Demir BBP
  • Muhammet Sezgin İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen12.759
  • Kullanılan oy10.178
  • Geçerli oy9.805
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.428
  • 30 Mar 1410.193
  • 30 Mar 149.720
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İspir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %66,6
  • %66,6
  • %0
  • %66,6
  • %66,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,7
  • %1,7
  • %1
  • %2,7
  • %1,7
  • %1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Coşkun MHP
  • Faik Çalık SP
  • Osman Çelik Bağımsız
  • Fahrettin Demir BBP
  • Muhammet Sezgin İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen12.759
  • Kullanılan oy10.178
  • Geçerli oy9.805
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.428
  • 30 Mar 1410.193
  • 30 Mar 149.720
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İspir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İspir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • BBP
  • İYİ Parti
  • %66,6
    6.532 oy
  • %10,7
    1.053 oy
  • %10,4
    1.022 oy
  • %8,7
    856 oy
  • %1,7
    167 oy
  • %66,6
    6.532 oy
  • %10,7
    1.053 oy
  • %10,4
    1.022 oy
  • %8,7
    856 oy
  • %1,7
    167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    4.310 oy
  • %1,5
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,3
    4.310 oy
  • %1,5
    142 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %1
    100 oy
  • %0,8
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    100 oy
  • %0,8
    75 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    97 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %52,9
    5.145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    97 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %52,9
    5.145 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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